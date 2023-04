Home

Weekend in Corsica: da Bastia a Calvi in due giorni

13 Aprile 2023

Si vuole organizzare un viaggio nel fine settimana ma non ci si vuole allontanare molto dall’Italia? Ci sono destinazioni europee abbastanza vicine da permettere di organizzare un weekend fuori porta all’insegna del divertimento con amici o assieme alla propria famiglia.

Tra le mete ideali per un weekend fuori nazione troviamo la Corsica, l’isola francese alle porte dell’Italia che permette di organizzare due giorni di puro divertimento, relax o avventura scegliendo tra le principali località dell’isola.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo su due zone della Corsica molto turistiche, Bastia e la Balagne (passando dall’Isola Rossa a Calvi). Arrivare in questi luoghi è molto semplice, soprattutto se si viaggia via mare. Se hai deciso di partire, acquista online il biglietto del traghetto per la tratta Livorno Bastia o da un altro porto che ti è più comodo e preparati a un weekend indimenticabile.

Giorno 1: cosa visitare nella città di Bastia

Bastia è una delle principali città turistiche dell’isola francese che ama raccontare la sua storia attraverso vicoli, colori e cultura. Ci sono numerose tradizioni che ancora oggi sono ben radicate nella vita quotidiana, di cui si può essere testimoni girando per la città. Questa comprende un porto turistico e commerciale ancora fortemente attivo e una delle piazze più grandi d’Europa: San Nicolas, lunga circa 300 metri e larga 90 metri, che ospita al centro la statua di Napoleone costruita nel 1854.

Il vecchio porto presenta una vista caratterizzata da vecchie case e dall’antica chiesa di Saint-Jean-Baptiste riflessa nelle acque calme del porticciolo. Seguendo uno dei vicoletti che conducono verso il centro è possibile salire sulla Cittadella e visitare la cappella Scala Santa.

Ogni vicolo della città di Bastia è caratterizzato da mura antiche e da botteghe affascinanti in cui è possibile degustare prodotti tipici locali, acquistare souvenir fatti a mano dagli artigiani della zona e mangiare all’interno di uno dei piccoli ristoranti situati all’interno delle mura.

Bastia, in primavera e in estate, offre numerose attività notturne da poter svolgere per passare la serata all’insegna del divertimento oppure è possibile rilassarsi in hotel per poi proseguire il proprio viaggio nel giorno seguente.

Weekend in Corsica giorno 2: Isola Rossa, La Balagne e Calvi

Il secondo giorno è possibile spostarsi verso La Balagne, una zona prettamente marittima, e lungo il viaggio si consiglia di sostare a Île Rousse (l’Isola Rossa) per assistere all’incantevole vista panoramica offerta dal punto più ventoso dell’isola (dove è situato il faro).

La Balagne è un piccolo paese situato vicino all’Isola Rossa, in cui è possibile visitare il mercato coperto e degustare alcune delle specialità locali più apprezzate.

