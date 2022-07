Home

Weekend, Ti Porto dove c’è musica: serate “Ritorno agli anni 90” e rockabilly

7 Luglio 2022

Rosignano Solvay (Livorno) 7 luglio 2022 – Weekend, Ti Porto dove c’è musica: serate “Ritorno agli anni 90” e rockabilly

Dj Pedroni ci porta negli anni Novanta, Erriquenz & The Balls of Fire: il sabato è rockabilly

La rassegna estiva di musica Ti Porto dove c’è musica al porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay: ogni martedì, venerdì e sabato nella piazza centrale eventi di musica live.

Venerdì 8 luglio l’appuntamento fisso con il dj set di Samuele Pedroni.

Dalle 21 al via la serata dedicata ai mitici anni 80-90. Dai dischi più lenti dell’Hip-pop, R&B e Soul per passare alla Disco anni 80, che conoscono tutti ed ha fatto ballare e divertire intere generazioni.

Questa musica ha il potere anche oggi di cambiare le serate in un’atmosfera positiva con i suoni dei sintetizzatori che caratterizzano quegli anni e che hanno portato innovazione e rivoluzionato la musica.

Sabato 9 luglio:

un viaggio nella storia del rock’n’roll passando attraverso il blues e le sonorità rockabilly.

Erriquenza and The Balls of Fire sono energia allo stato puro, con un repertorio che prevede musiche di Jerry Lee Lewis; Elvis Presley, Ray Charles, Johnnie Johson, Chuck Berry, Eddie Cochran, Beach Boys e molti altri.



Tutti gli spettacoli sono gratuiti e ad accesso libero

Sono offerti dal Porto Cala de’ Medici e da alcuni negozi della piazza del porto, in collaborazione con Badalì.news e con il patrocinio del Comune di Rosignano, e ad accesso libero.

Il programma completo sarà consultabile sul sito https://marinacalademedici.it e sulle pagine social del Porto turistico.

