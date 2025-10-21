Home

Rubriche

WhatsApp introduce i nomi utente personalizzati: più privacy e meno numeri di telefono

Rubriche

21 Ottobre 2025

WhatsApp introduce i nomi utente personalizzati: più privacy e meno numeri di telefono

21 ottobre 2025 WhatsApp introduce i nomi utente personalizzati: più privacy e meno numeri di telefono

WhatsApp si prepara a una vera e propria rivoluzione nella gestione dell’identità digitale. La celebre piattaforma di messaggistica del gruppo Meta introdurrà infatti la possibilità di scegliere un nome utente univoco e personalizzato, una funzione destinata a cambiare per sempre il modo in cui gli utenti si connettono e si riconoscono online.

La novità, già disponibile nella versione beta 2.25 per Android e iOS, sarà rilasciata progressivamente in Europa entro la fine di ottobre.

Si tratta di una delle modifiche più importanti mai apportate da WhatsApp, in linea con l’evoluzione delle principali app del gruppo Meta, da; Instagram a Threads.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la sicurezza e la privacy, riducendo la dipendenza dal numero di telefono. Con l’introduzione dei nomi utente, infatti, non sarà più necessario condividere il proprio recapito personale per avviare una conversazione. Basterà fornire il proprio username, o un link diretto generato dall’app, per permettere ad altri di scrivere senza conoscere il numero associato all’account.

La procedura sarà semplice e intuitiva. Per creare un nome utente, l’utente dovrà accedere al percorso Impostazioni → Profilo → Username, scegliere un identificativo da 3 a 30 caratteri, senza spazi e univoco. Il sistema segnalerà se il nome è disponibile o già utilizzato da altri.

Questa trasformazione segue un percorso iniziato nel 2021, quando WhatsApp introdusse l’accesso multi-dispositivo — fino a quattro device contemporaneamente senza bisogno del telefono principale online — e proseguito con il login tramite codice QR o PIN, fino alla possibilità di nascondere il numero nei canali broadcast.

L’arrivo dei nomi utente segna quindi un ulteriore passo verso un ecosistema Meta sempre più integrato e orientato alla tutela dell’identità digitale. Un cambiamento che non solo complica la vita ai truffatori e riduce lo spam, ma; permette anche agli utenti di proteggere la propria privacy con maggiore libertà, senza dover modificare numero o account.

WhatsApp evolve così da semplice app di messaggistica a piattaforma di comunicazione moderna, dove la sicurezza non è più un optional, ma una caratteristica essenziale e riconoscibile.

WhatsApp introduce i nomi utente personalizzati: più privacy e meno numeri di telefono