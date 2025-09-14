Home

Woodson segna a 6 decimi dalla fine, la Libertas batte Cremona 93-91

14 Settembre 2025

Woodson segna a 6 decimi dalla fine, la Libertas batte Cremona 93-91

Livorno 14 settembre 2025 Woodson segna a 6 decimi dalla fine, la Libertas batte Cremona 93-91

E’ stata una magia di Avery Woodson a 6 decimi dalla fine a decidere l’amichevole tra Libertas Livorno 1947 e JuVi Cremona.

Gran bella partita, quella del Modigliani Forum nella quale gli Amaranto hanno incontrato vecchi amici come Gregorio Allinei e Cece Riva assistant coach dell’allenatore capo Luca Bechi, livornese purosangue.

Il derby tra tecnici labronici è stato vinto da Andrea Diana che ha provato a scappare nel secondo quarto (41-32), ma che poi ha rischiato di perdere. Cremona, infatti sospinta da Barbante, ma pure dagli americani e da un ottimo Panni, a 4’50” dalla fine si è portata a + 8 (78-86).

Sembrava fatta per gli ospiti, ma Woodson e Tozzi (una tripla ciascuno) hanno dato il la alla rimonta amaranto che si è concretizzata con un break di 11-0 che ha portato la LL a +3.

Nel finale convulso Del Cadia ha impattato sul 91-91 a 19.9 secondi dal the end. Poi il canestro di Woodson ha chiuso la contesa. In casa Libertas benissimo gli americani, Fantoni e Filloy. In crescita gli altri.

La squadra di Diana adesso avrà una settimana di tempo per preparare la partita sul neutro di Brescia contro Cento.

LIBERTAS: Nilo ne, Woodson 20, Sipala ne, Tiby 14, Valentini 7, Fantoni 10, Tozzi 9, Filloy 11, Piccoli 2, Isotta 4, Filoni 8, Possamai 8. All. Diana.

JUVI: Del Vecchio ne, Barbante 14, La Torre, Garret 16, Allinei 9, Panni 19, Di Croce ne, Vecchiola 2, Fiodo ne, Bartoli 5, Del Cadia 6, Morgillo 3, Mc Conico 17. All. Bechi.