Home

Cronaca

Ambiente

Word Cleanup Day a Quercianella ecco cosa verrà tolto (Video)

Ambiente

16 Settembre 2022

Word Cleanup Day a Quercianella ecco cosa verrà tolto (Video)

Quercianella (Livorno) 16 settembre 2022 – Word Cleanup Day a Quercianella ecco cosa verrà tolto (Video)

Domani, sabato 17 settembre per il Word Cleanup Day, Le associazioni AcchiappaRifiuti, e Reset Livorno con la collaborazione di cittadini volontari, si ritroveranno a Quercianella. Più precisamente in via di Quercianella 417 per iniziare a pulire dalle ore 09.30 fino alle 12.30 alcune parti di bosco interamente ricoperte dai rifiuti

Guarda l’indescrivibile scempio ambientale nelle immagini girate e commentate da Mr. Green prima della pulizia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin