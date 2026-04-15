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Workshop gratuito di alta formazione per attori e operatori di teatro sociale

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15 Aprile 2026

Workshop gratuito di alta formazione per attori e operatori di teatro sociale

Livorno, 15 aprile 2026 Workshop gratuito di alta formazione per attori e operatori di teatro sociale

Dal 17 al 19 aprile 2026 gli Hangar Creativi di Livorno ospitano un workshop di alta formazione pratico-teorica per operatori di teatro sociale condotto da Valentina Esposito e gli attori professionisti ex detenuti di Fort Apache Cinema Teatro – unica compagnia teatrale stabile in Italia formata da ex detenuti oggi professionisti di cinema e palcoscenico.

Il teatro come strumento di reinserimento

Il workshop offre un percorso di formazione propedeutico all’inserimento professionale nel settore del teatro applicato nei contesti del disagio. I partecipanti lavoreranno a stretto contatto con gli attori ex detenuti, sperimentando un processo di gruppo autentico e creando un momento di incontro nell’ottica della coesione e dell’inclusione sociale.

21 ore di formazione su: modalità di conduzione teatrale in contesti di mediazione sociale, creazione drammaturgica come strumento di ricostruzione identitaria, teatro come elaborazione della sofferenza e revisione del passato.

I formatori:

Valentina Esposito (1975) è autrice e regista impegnata da oltre vent’anni in attività teatrali dentro e fuori le carceri italiane. Nel 2014 fonda Fort Apache Cinema Teatro. Dal 2003 al 2016 conduce attività al Carcere di Rebibbia, dal 2019 dirige corsi alla Casa Circondariale di Velletri. Dal 2017 al 2023 docente a contratto Sapienza (Teatro Sociale). Nel 2016 realizza “Ombre della sera” (candidato Nastro d’Argento 2017). Responsabile organizzativo “Cesare deve morire” (Orso d’Oro Berlino 2012).

Date: 17 aprile (14.30-19.30) | 18-19 aprile (10-18)

Posti: Max 20 partecipanti + 20 uditori

Partecipazione: Gratuita | www.takeoffitalia.it/events