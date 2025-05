Home

Sport

World Relays, partite per la Cina Ilaria Accame e Arianna De Masi

Sport

8 Maggio 2025

World Relays, partite per la Cina Ilaria Accame e Arianna De Masi

Livorno 8 maggio 2025 World Relays, partite per la Cina Ilaria Accame e Arianna De Masi

Partita l’avventura per Ilaria Accame e Arianna De Masi, le due amaranto, che in questo fine settimana saranno impegnate a Guangzhou in Cina nella World relays, un campionato del mondo di sole staffette dove l’ Italia sarà chiamata ad ottenere il pass per i mondiali su pista. Al debutto anche la 4 x 100 mista in prospettiva di Los Angeles 2028. Livorno sempre di più protagonista nel mondo dell’atletica leggera con diversi atleti al vertice.

Intanto al Centro di preparazione Olimpica all’ Acqua Acetosa, visita del Presidente della Repubblica Mattarella che si è intrattenuto con il nostro Andy, fresco vincitore del campionati del mondo indoor e prossimo all’esordio al meeting di Rovereto in attesa di ammirarlo a Livorno.