WWF, due giorni di Urban Nature, tutti gli appuntamenti in Toscana

2 Ottobre 2025

Livorno 2 ottobre 2025

Sabato 4 e domenica 5 settembre torna Urban Nature, l’annuale iniziativa con cui il WWF vuol promuovere la conoscenza e, insieme, la tutela e la crescita della natura in città.

Pensare in modo nuovo alle nostre città e a come possiamo viverle, questo è quello che chiede il WWF. Un modo nuovo di pianificare gli spazi urbani, dando più spazio al verde, alla biodiversità e anche al nostro benessere e alla nostra salute.

La finalità di queste giornate è quella di promuovere e sostenere azioni virtuose in questo senso da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole.

Il primo passo per tutelare e promuovere è il conoscere. Per questo il WWF organizza in questo week-end una serie di eventi aperti a tutti i cittadini.

Tanti gli eventi in Toscana:

Forest bathing e visite all’Orto Botanico a Pisa, visite all’Orto Botanico e dell’oasi di Focognano nell’area fiorentina, passeggiata botanica a Arezzo, passeggiata sensoriale e danza-movimento-terapia a Grosseto, escursione alla scoperta degli alberi monumentali a Livorno, visita del parco di Villa Medicea a Pistoia (Quarrata). E altri ancora, come spettacoli teatrali a San Rossore (Altro Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor) e giornata sulle api a Firenze (ARPAT).

Le sedi e le caratteristiche degli eventi (e le modalità per iscriversi) sono visualizzabili al link:

Tutti sono invitati a partecipare!