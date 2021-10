Home

4 Ottobre 2021

WWF, “Vogliamo città con più natura”Trekking urbano da Villa Fabbricotti a Villa Corridi

Livorno 4 ottobre 2021

Urban Nature, alla sua 5ª edizione, è un’iniziativa che si sta sempre più affermando per rendere più eviden-te a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e di promuovere azioni virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Quest’anno WWF LI, in collaborazione con il GBL (Gruppo Botanico Livornese), la FIAB Livorno (Fede-razione Italiana Ambiente e Bicicletta), la CTT Nord (Compagnia Toscana Trasporti) e con il patrocinio del Comune di Livorno, organizza un trekking urbano da un parco pubblico in città (Villa Fabbricotti) ad un altro parco pubblico in periferia (Villa Corridi) alla scoperta di un percorso il più possibile ‘verde’ che unisce i due parchi. Dalle aree altamente cementificate proseguiremo lungo parte del Rio Maggiore e attraverso parchi e aree verdi. Lungo il percorso troveremo diversi luoghi che meritano attenzione e qualche osservazione.

PROGRAMMA

Ritrovo: ore 9:15 ingresso Viale della Libertà del Parco Pubblico di Villa Fabbricotti.

Arrivo: ore 12:30 Parco di Villa Corridi dove ci fermiamo per il pranzo al sacco.

Dopo pranzo gli esperti del Gruppo Botanico Livornese ci accompagneranno in una passeggiataall’interno del Parco di Villa Corridi fornendoci informazioni e curiosità sulle numerose specie vegetali presenti. Percorso: circa 6 km, non ad anello, pianeggiante sulle strade cittadine, su facili sentieri sterrati e attraverso parchi e aree verdi.

Ritorno da organizzare in autonomia: a piedi sullo stesso percorso dell’andata o in autobus. La zona,la dome-nica, è servita da tre linee urbane: Lam Rossa (ogni 30’), 3 (ogni 45’), 11 (ogni 60’). Le fermate si trovano a circa 500 metri dalla Villa Corridi.

Consigli: indossare scarpe adatte perchè in alcune zone il terreno può essere sconnesso e scivoloso; portare il pranzo al sacco e acqua.

Per prenotazioni e info: Scrivere a livorno@wwf.it e indicare nell’oggetto della mail: “URBAN NATURE 2021”

