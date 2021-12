Home

3 Dicembre 2021

X Factor 2021, Erio eliminato. In finale Baltimora, Fellow, Gianmaria e Bengala (Video)

Livorno 3 dicembre 2021

Erio eliminato da X Factor Italia alla semifinale

Il performer livornese deve abbandonare il talent show musicale ad un soffio dalla finalissima.

La prima manche: il duetto di Erio e la Rappresentante di Lista

Erio canta sul palco con La Rappresentante di Lista (la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina) per Amare, uno dei brani più amati dell’ultimo Festival di Sanremo.

La canzone è molto bella e il duetto è interessante, forse anche perché le due voci sembrano quasi in antitesi.

Vedi il video del duetto, clicca qui

I giudici:

Emma: «Confermo quello che ho sempre detto, è un artista particolare e molto intimo».

Mika: «Mi piace la tua voce unica, mi mancava però un po’ di libertà. Goditi quello che sta succedendo».

Hell Raton: «Bravissimo, condivido quello che dice Mika goditi il momento».

Agnelli: «Erio è introverso e deve rimanere così»

Il video dei giudizi dei giudici

La seconda manche

Erio chiude la seconda manche con “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead, tratto dal loro disco del 1995 “The Bends”

Una prova difficile per l’artista 36enne, che si è messo in gioco fino in fondo, supportato a pieno da Manuel Agnelli…

Video, Erio canta Street Spirit

I giudici:

Il primo commento sull’esibizione di Erio è quello di Emma: “Continuo a ripetere quello che dico dal primo giorno. Per me non ha mai avuto un momento di smarrimento, è un artista complesso ed è difficile stargli dietro. Tu sei come la fede, bisogna credere in te nel bene e nel male2.

Dopo Emma è il turno di Mika: “Sono felice perché hai fatto una cosa estrema, che ti appartiene. Questo è molto importante. Sono felicissimo per te2

Manuelito Hell Raton: “Grande Erio, bravo, le parole non bastano più neanche per te. Questo brano è veramente emotivo, una scelta azzeccata”.

Manuel Agnelli: “Io sono d’accordo con loro, hanno scelto le parole giuste”.

I giudizi dei giudici, il video

A X Faxtor è il momento del televoto.

I concorrenti salgono sul palco per il verdetto. Il primo finalista è gIANMARIA, poi è la volta dei Fellow e per ultimi vengono scelti i Bengala Fire.

A sfidarsi per il 4° posto sono Erio e Baltimora che sul palco per la prova del ballottaggio portano entrambi i loro cavalli di battaglia

Rivedi le esibizioni di Erio e Baltimora

Per i due concorrenti è arrivato il momento del verdetto dei giudici

Hell Ratone elimina Erio, Manuel ovviamente Baltimora.

Emma: ” è una decisione veramente difficile… elimino Erio”.

Mika: “Abbiamo due profili completamente diversi ma eccellenti. Erio penso che hai bisogno di aprire le tue ali, c’è una luce in te che è un po’ diminuita e tu hai bisogno di esplodere perchè il pubblico c’è e lo sai, è tempo che tu apri le ali fuori da X Factor»

Erio è fuori da X Factor, in finale va Baltimora.

Erio Eliminato, Il video del verdetto dei giudici

