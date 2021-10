Home

22 Ottobre 2021

X Factor 2021, Erio emoziona Agnelli, esibizione da pelle d’oca

X factor 2021 – Musica

Livorno 22 ottobre 2021

X Factor 2021, nella puntata di ieri, il livornese 35enne Fabiano Franocich, in arte Erio continua con il suo successo nel talent

Erio con la sua voce unica continua ad emozionare Manuel Agnelli, che resta colpito ogni volta che l’artista si esibisce.

Manuel Agnelli era molto curioso di ascoltare la versione che avrebbe proposto il cantante di “Please, please, please, let me get what I want” dei The Smiths.

L’esibizione del livornese Erio è da pelle d’oca, per la performance di Erio ed il cantate conferma ancora una volta le aspettative del giudice

La performance di Erio è stata definita da Manuel molto rispettosa e il brano è stato interpretato con una malinconia tutta sua

Marco Giallini, che in veste di Guest Judge di X Factor 2021 supporta Manuel Agnelli in questa fase delle selezioni, afferma di essersi emozionato ascoltando l’esibizione di Erio, che lo ha stupito con il suo talento.

Il momento clou che definirà i 12 Finalisti di X Factor 2021 è alle porte: Erio andrà ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Manuel Agnelli?

