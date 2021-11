Home

X Factor Live 4: Erio canta London Calling dei Clash, rischia l’eliminazione ma tre giudici lo salvano

19 Novembre 2021

X Factor Live 4: Erio canta London Calling dei Clash, rischia l’eliminazione ma tre giudici lo salvano

Livorno 19 settembre 2021

A X Factor Erio è tra i meno votati e rischia l’eliminazione ma tre giudici lo salvano

X Factor Live 4, Erio canta London Colling dei Clash con una base realizzata da lui per mostrare il suo lato musicista.

I giudici al termine della prova:

Emma: Mi piati tu, la produzione di questo pezzo è bellissima, mi è piaciuta anche la tua voce su questo brano. Sai sempre sorprendermi

Mika: lo hai prodotte te? E’ bellissimo…. dunque si sente, tutto questo concetto è fantastico, ma soprattutto non soltanto perchè è bello da sentire. Mi ha spaventato in senso positivo questo cambi di pezzo perchè hai tirato fuori una melanconia, una tristezza per un momento della società di Londra… Hai messo una luce completamente diversa e questo potere di emozionare delle cose che spesso noi spettatori dimentichiamo quella parte di cuore, tu sai rimettere quella parte di cuore e la fai sensa cambiare la visione e l’entità dell’artista che sei veramente, se molto molto bravo.

Manuelito: Te lo dico da subito, sono molto sorpreso in positivo. Io la formula Erio la conosco benissimo e volevo qualche cosa di nuovo. Devo dire che mi hai sorpreso tantissimo in positivo.

Sei uscito dalla tua zona confort, bravo

Manuel: Erio rappresenta una parte introversa che non vuole sentirsi violentata dall’obbligo di essere frizzanti, compiacenti, sorridenti, simpatici ed essere introversi. Essere estroversi non vuol dire essere meno vivo, non siamo meno vivi, grazie Erio

Al termine delle esibizioni i due meno votati vanno al ballottaggio e i giudici decidono senza riascoltarli.

Al ballottaggio va Erio con Mutonia. Manuel Agnelli vuole andare al Tilt e non vuole dire il nome alla fine dice che elimina Erio.

Gli altri tre giudici invece eliminano i Mutonia e niente Til.

