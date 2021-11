Home

26 Novembre 2021

X Factor Live 5, Erio in semifinale con “Fegato” e “Bird Guhl”. Emma: “Felice di averti salvato” (Video)

X Factor Live 5 – 26 novembre 2021

5° Live per Erio che dopo aver rischiato l’eliminazione per essere stato uno dei meno votati dal pubblico nel live4 ha incantato giudici e pubblico.

Erio si esibisce con “Fegato”, scritto da Giuliano Sangiorgi; è un brano costruito su uno storytelling musicale complementare al testo, attraverso un crescendo ricco di variazioni dinamiche e di raddoppi ritmici che accentuano le sfumature emotive

Emma: «E’ difficile non farsi fagocitare dalla penna di Giuliano Sangiorgi, ma la parte principale l’ho sentita da te. Testa alta perchè sei stai qui hai un grande talento». Mika: «Il pezzo è bellissimo, Erio sei particolare e non è un complinsulto, e la tua differenza è la tua forza». Hell Raton: «Ogni settimana si spendono solo belle parole per te, da persona che stima voglio solo dirti di non aver paura». Agnelli: «Ci vuole fegato per rimaner se stessi durante e dopo questo percorso, ci vuole fegato e tu ce l’hai»

Il video dei giudici commentano l’esibizione di Erio

Nella seconda manche Erio si esibisce sulle note di “Bird Guhl” di Antony and the Johnsons

Emma: «Sono felice di averti salvato la settimana scorsa, io sono una persona prima di esser eun ruoo e vivo di emozioni»,

Mika: «bellissimo, perchè anche l’orchestra non era composta da elementi ma era un suono unico con te al centro».

Hell Raton: «Bello, magico, travolgente». Agnelli: «Credo tu ti sia ritrovato, quando trovi queste cose mi fai fare le figure di mer*a come avevo preannunciato e per questo ti ringrazio»

