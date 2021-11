Home

26 Novembre 2021

X Factor Live 5, gli eliminati: Le Endrigo e Nika Paris fuori di scena (Video)

Musica – X Factor Live 5

25 novembre 2021

Alla prima manche di X Factor Live 5 escono di scena Le Endrigo della band del roster di Emma.

Al ballottagio vanno Le Endrigo con FELLOW

Le Endrigo hanno avuto la possibilità di far ascoltare “PANICO”, il cui testo e musica portano la firma di 3 dei 4 componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini) e la produzione invece è realizzata da Frenetik&Orang3.

E’ un testo che porta un messaggio chiaro e diretto nei riguardi di chi soffre di attacchi di panico; messaggio che è sicuramente arrivato, ma che non è bastato a convincere la giuria.

Mika elimina Le Endrigo, Emma elimina FELLOW (come è giusto che sia), Manuel Agnelli che non si aspettava questo ballottaggio, alla fine elimina Le Endrigo, per lui FELLOW è più a fuoco.

Manuelito chiude il cerchio, è lui ad avere l’ultima parola, suo malgrado.

“Non è una scelta facile, è doloroso ma devo farlo, a malincuore elimino Le Endrigo”. La gara continua nella seconda manche per gli altri sei concorrenti.

Il verdetto della giuria (Video)

Nella seconda manche invece è Nika Paris del roster di Mika che si gioca l’ultima possibilità di accedere alla semifinale, perdendo il testa a testa contro Baltimora

Nika Paris, dall’anima pop si esibisce durante la seconda manche con la cover di “Don’t Start Now”,di Dua Lipa.

“E’ un pezzo coerente con quello che puoi cantare. Ma non ho ancora visto qualcosa di originale, almeno per quanto riguarda le cover”, commenta dubbioso Manuel Agnelli.

Emma dice: “L’energia è arrivata, mi sentivo in un club”.

Il pubblico però non è convinto e Nika Paris è tra le meno votate della manche insieme a BALTIMORA.

La giuria salva il cantante producer del roster di Hell Raton e Nika Paris è eliminata dallo show ad un passo dalla semifinale.

Il verdetto della giuria (VIDEO)

