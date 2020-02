Home

XVI Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”. Concerto conclusivo con i cori diretti dal Maestro Berrini

27 febbraio 2020

Livorno, 27 febbraio 2020 – Domenica 1 marzo (ore 17) si conclude al Cisternino di Città (Largo del Cisternino) la XVI rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, organizzata dal Coro Rodolfo Del Corona in compartecipazione con il Comune di Livorno.

Un evento musicale (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) che vedrà sul palco i partecipanti al corso di formazione corale del M° Berrini, direttore e docente di fama internazionale. Si alterneranno il coro “Vincenzo Galilei” di Pisa diretto dal M° Gabriele Micheli, il coro Universitario di Firenze diretto dal M° Patrizio Paoli, il coro “R. Del Corona” diretto dal M° Luca Stornello.

Iniziata nel novembre scorso, la rassegna di Polifonia diretta dal M° Luca Stornello, ha visto lo svolgimento di eventi polifonici in varie chiese della città e in strutture pubbliche con la partecipazione di cori ospiti in gran parte di formazione giovanile: il coro “Libercatus” proveniente da Perugia, il coro “ Juvenes Cantores” di Bari e il Genova Vocalensemble .

Domenica, ultimo appuntamento, l’ultimo dei cinque concerti in cartellone organizzato in sinergia con l’associazione Cori della Toscana che riconosce la posizione di rilievo di Livorno nella coralità della regione.