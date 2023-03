Home

XX Open di Toscana (prima tappa) è bronzo per Ludovica Frizzi

7 Marzo 2023

XX Open di Toscana (prima tappa) è bronzo per Ludovica Frizzi

Livorno 6 marzo 2023 – Un week end ricco di emozioni, per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Gli atleti hanno preso parte alla prima tappa delle 6 previste dell’ importante impegno agonistico denominato ’”XX Open di Toscana”,

Queste sei tappe regolamentano la classifica del Ranking giovanile, adottata dalla Federazione per determinare la classifica Nazionale di merito degli atleti FIJLKAM per la disciplina olimpica del Karate.

Al termine dei sei appuntamenti in base alla graduatoria finale; i primi classificati saranno oggetto di convocazione per il prossimo Campionato continentale e mondiale in previsione per l’anno 2024.

Il primo evento, organizzato dal Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK ha registrato la presenza di 257 club e oltre 1400 atleti partecipanti

In questa panoramica di particolare coinvolgimento emotivo, ogni posizione conquistata, costituisce, per gli atleti, continui obiettivi da raggiungere per tentare la scalata della vetta.

Quattro le finaline disputate disputate dai folgorini, 3 nella specialità del Kumite – “combattimento a contatto controllato”

Nel Kumite, Emma Ludovica FRIZZI (classe Juniores 16 – 17 anni d’età) conquista la medaglia di bronzo dopo 4 match impegnativi di cui 3 vinti, e raggiungere un buon posizionamento in classifica generale.

Purtroppo le altre 2 finali per la medaglia sono andate sfiorate, per Jacopo CITI nella Cadetti (14 – 15 anni) – 52 Kg, per Edoardo LIGAS nella classe Under 14 (12 – 13 anni) Kg – 55 Kg e 1 finalina nella specialità del Kata “forme”, per l’atleta Elena DI LELIO e,

Tutti e quattro i folgorini, hanno raggiungono il 5º posto con relativo punteggio accreditato.

