Yacht alla fonda nell'area protetta di Pianosa, multato il comandante

3 Agosto 2024

Livorno 3 agosto 2024 – Yacht alla fonda nell’area protetta di Pianosa, multato il comandante

Il 1° agosto, una vedetta della Sezione Operativa Navale di Portoferraio, in pattugliamento per le finalità di “polizia del mare” attribuite alla Guardia di Finanza, ha intercettato uno yacht alla fonda in prossimità dell’Isolotto della Scola all’intero dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Pianosa.

Il Comandante dell’imbarcazione è stato quindi sanzionato dai militari operanti.

Nella zona marina che si estende per 1 miglio dalla costa vige il divieto di accesso, navigazione, sosta e ancoraggio per qualsiasi imbarcazione.

Sono interdette, inoltre, anche l’immersione e la balneazione, salvo deroghe disciplinate dall’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano. La violazione di tale prescrizione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa fino a 1000 euro.

L’attività delle Fiamme Gialle di mare elbane rientra nell’azione di vigilanza sistematica condotta a tutela dell’ambiente naturalistico e della biodiversità delle aree marine protette