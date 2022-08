Yana C a Effetto Venezia 2022 sul palco di piazza del Luogo Pio (Video)

Home

4 Agosto 2022

Yana C a Effetto Venezia 2022 sul palco di piazza del Luogo Pio

Livorno 3 agosto 2022

L’esibizione di Yana C a Effetto Venezia 2022 sul palco di piazza del Luogo Pio

SHOWZER è una tra le più creative realtà di spettacolo presenti sul territorio nazionale e internazionale, un mix esplosivo e coinvolgente composto da un cast esclusivo di Cantanti, Ballerini, Performer e Musicisti.

Da oltre 17 anni crea spettacoli pieni di energia capaci di creare emozione e coinvolgimento ai massimi livelli. In occasione di Effetto Venezia 2022, SHOWZER ha prodotto uno spettacolo esclusivo con un ospite d’eccezione: YANA C.

Yana C è una cantante/performer professionista di origini italo-angolane. Yana è una figura molto richiesta in molteplici situazioni che spaziano dagli eventi luxury italiani ed internazionali, alle ospitate televisive come solista, fino alle tournée in qualità di corista a supporto di artisti nazionali (Elodie e altri).

Contestualmente a queste attività, Yana è attualmente impegnata nella realizzazione del suo primo progetto da solista, che sarà prodotto e pubblicato nei prossimi mesi.

