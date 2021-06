Home

20 Giugno 2021

“Yoga international day Livorno”, il saluto al sole alla Terrazza nel giorno del solstizio

Riparte Livorno città del Ben-Essere

Livorno 20 giugno 2021

21 GIUGNO 2021 ore 19.30 Terrazza Mascagni – Livorno

E’ per lunedì 21 giugno ore 19.30 alla Terrazza Mascagni l’appuntamento di quest’anno con l’International Yoga Day, organizzato da numerosi centri e scuole di yoga di Livorno, con il patrocinio del Comune.

L’evento è aperto a tutti coloro che amano questa disciplina.

E’ necessario presentarsi alle ore 19.00, per il posizionamento dei propri tappetini, nel rispetto delle regole per il contenimento del Covid e per iniziare puntuali alle 19.30 .

Per informazioni:328-5439296

Come spiegano gli organizzatori, “l’evento nel giorno del solstizio d’estate, coincide con un momento fondamentale per tutti noi, come quello della fine delle restrizioni dovute al Covid 19 e l’entrata anche per la nostra regione nella zona bianca, ma soprattutto perche’ finalmente si intravede “ la luce in fondo al tunnel” .

“Tutti noi – aggiungono – sentiamo la necessita’ d’incontrarci in un grande abbraccio che non sia piu’ virtuale ma reale, un grande abbraccio che scalda il cuore e cambia il nostro metabolismo.

I centri di yoga insieme alle palestre ed ai centri olistici hanno pagato un prezzo altissimo che ha portato addirittura alla chiusura di alcune scuole e centri della nostra citta’.

Purtroppo molti ancora non riconoscono il valore terapeutico di queste pratiche per la salute ed il benessere , integrando corpo mente e spirito, integrazione fondamentale in questo momento di dispersione ed accellerazione .

L’istituzione dell’International Yoga Day sei anni fa promossa dal primo ministro indiano, significo’ il riconoscimento del valore dello yoga e del suo grande potere terapeutico, che una citta’ come Livorno , da sempre legata al mare ed al benessere, non puo’ che esserne il centro.

Effettivamente nella nostra citta’ ci sono moltissimi praticanti ed appassionati di questa disciplina , che gia’ negli anni settanta, era presente nella nostra citta’ , in anticipazione rispetto ad altre realta’ nazionali”.

Dalla prima edizione – è sempre l’intervento degli organizzatori – abbiamo visto la partecipazione di persone che arrivano da tutta la regione, ed e’ per questo che anche la nostra amministrazione comunale, ha patrocinato come gli altri anni, grazie all’Assessorato al Sociale, Andrea Raspanti, questa manifestazione pubblica, di grande interesse collettivo.

Una dimostrazione di tale interesse e’ stata la chiamata da parte della trasmissione di RAI 1 Linea Verde, specializzata sul Benessere, che ha voluto in apertura di una trasmissione dedicata a Livorno, proprio la pratica del Saluto al Sole e dello Yoga sulla Terrazza Mascagni”.

Lunedi’ 21 giugno sarà mantenuto il programma abituale anche delle scorse edizioni, con la esecuzione della pratica del saluto al sole, ognuno in base alle proprie capacita’ , come flash mob collettivo, posizionando i propri tappetini a dovuta distanza.

“La manifestazione – concludono gli organizzatori – terminera’ con il canto della Gayatri (mantra vedico), che accompagnera’ la meditazione finale e che rappresenta anche esso un omaggio alla luce del sole, affinche’ con la sua luce disperda le tenebre dell’ignoranza e ci conduca a una condizione di chiarezza ed a uno stato di calma mentale .

Nella tradizione dello yoga il sole con la sua luce rappresenta, oltre che la sorgente della vita, anche la vittoria della luce sulle tenebre, la vittoria della luce della consapevolezza sull’oscurita’ dall’ignoranza.

Proprio per questo la celebrazione dell’International Yoga Day, attraverso il saluto al sole sullo stupendo scenario della Terrazza Mascagni che si affaccia sul mare, acquista un significato importante che vogliamo celebrare”.

