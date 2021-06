Home

Yoro Diaw, sindacalista Uil è il nuovo presidente della comunità senegalese

1 Giugno 2021

La comunità senegalese nomina un nuovo presidente

Livorno 1 giugno 2021

Passaggio di consegne all’interno dell’associazione senegalese di Livorno e Provincia. Dopo tre anni il presidente Serigne Modou NGOME cede il proprio posto al connazionale Yoro DIAW, sindacalista della UIL e da sempre impegnato nel sociale.

Diversamente dal passato, questo avvicendamento si è svolto con una nomina espressa all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’associazione stessa, in ragione delle vigenti restrizioni da Covid-19.

Da segnalare la significativa partecipazione delle donne senegalesi in favore di questa nomina, a conferma dell’importante ruolo rivestito nella vita dell’associazione.

La comunità senegalese, in città ormai da oltre 30 anni, si è sempre distinta per la condivisione di valori quali l’integrazione e il dialogo interculturale.

Livorno, in particolare, può vantare oltre a una grande presenza in termini numerici o anche una rappresentanze diplomatica a supporto dei propri cittadini, quale il Consolato della Repubblica del Senegal.

Tra gli obiettivi del nuovo presidente Yoro DIAW il tema dell’immigrazione al centro, la mediazione culturale, con uno sguardo attento verso le seconde generazioni, e l’orientamento dei propri connazionali per quanto attiene ai documenti e alle pratiche di soggiorno.

Un impegno inclusivo da lui già svolto in precedenza come Coordinatore dell’associazione, ma da oggi formalmente come presidente dei senegalesi della nostra città.

