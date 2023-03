Home

Cronaca

“Young Logistic Buyers Games”, ecco gli studenti premiati (Foto)

Cronaca

1 Marzo 2023

“Young Logistic Buyers Games”, ecco gli studenti premiati (Foto)

Livorno 1 marzo 2023

Nei bellissimi locali di Villa Letizia si è svolta la premiazione della 1^ edizione del Progetto PCTO

Il progetto è promosso da ADACI in collaborazione con il Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi logistici del Polo Universitario di Livorno.

ADACI è un’associazione di professionisti, con la finalità di promuovere lo sviluppo e a conoscenza dei processi d’acquisto e di Supply Chain Management, che dedica particolare attenzione allo sviluppo di queste conoscenze in ambito universitario ed intende ampliare tale attenzione verso gli studenti più giovani, che rappresentano il futuro.

Per questi motivi, il Corso di Laurea ha scelto di collaborare con ADACI, offrendo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado l’opportunità di partecipare agli “Young Logistic Buyers Games”, dove gli studenti hanno avuto la possibilità di acquisire nozioni di procurement e logistica e di cimentarsi in una competizione tra studenti di vari istituti scolastici, applicando nel gioco le nozioni apprese.

In sostanza gli studenti si trovano in un’esperienza di alternanza Scuola/Lavoro dove realizzano un vero e proprio project work aziendale. Al tempo stesso, aderiscono ad un’iniziativa di orientamento, utile per il proseguimento del loro percorso formativo, venendo a conoscenza del Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi logistici.

Hanno partecipato alla I fase del Progetto 30 studenti, 21 di questi hanno superato il test finale ed 8 sono i vincitori finali, suddivisi in 3 squadre, a cui sono andati Premi.

Vincitori:

Cristian Lazzarini e Aleksander Petkov (Istituto di Istruzione Superiore Galilei Artiglio di Viareggio).

Vincitori Premio Creatività:

Riccardo Ancillotti, Leonardo Sean De Rosa, Valentino Lorini, Matteo Nesci (Istituto Statale Superiore Ernesto Balducci di Pontassieve).

Premio Sostenibilità:

Alessandra Becuzzi e Robeta Krygia (Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa Pisa.

Per il prossimo anno sono già arrivate le adesioni di altre scuole, alcune ben fuori Regione, come; da Milazzo e da Seregno (Monza-Brianza), che da oggi inizieranno il nuovo percorso Young Logistic Buyers Games, per darsi appuntamento alle prossime premiazioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin