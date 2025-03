Home

Zanetti e Bernini oro ai Campionati italiani di indoor Rowing Concept2

11 Marzo 2025

11 Marzo 2025

Zanetti e Bernini oro ai Campionati italiani di indoor Rowing Concept2

Livorno 11 marzo 2025 Zanetti e Bernini oro ai Campionati italiani di indoor Rowing Concept2

Nella bellissima e suggestiva Palestra Monumentale del Foro Italico a Roma nei giorni 8 e 9 marzo si sono svolti i Campionati italiani di Indoor Rowing della Concept2.

Grande prestazione delle atlete livornesi Sabrina Bernini e Stefania Zanetti in forza per i VVF Tomei, che hanno vinto con notevole margine la gara nella staffetta 4×500 mt pesi leggeri misti over 50 insieme ai compagni di squadra Guido Bonanomi e Massimiliano Guidi.

Stefania e Sabrina si sono integrate perfettamente nel “progetto” di Sportlandia che si occupa di insegnare il canottaggio e altri sport agli atleti con disabilità intellettiva, ed è proprio nella struttura degli Scali d’Azeglio che le due volontarie si sono prodigate insieme ai tecnici Vittorio Pasqui, Mauro Martelli, ai consiglieri Patrizia Pucci, Roberto Del Bimbo, Manlio Oliviero e Elisabetta Frizzi, ad iniziare questa disciplina sportiva, supportate ed incoraggiate dagli atleti “Speciali” e dai partners.

Grande soddisfazione di tutto il gruppo della nota associazione labronica e del gruppo sportivo Tomei per questa vittoria che evidenzia l’importanza dell’integrazione e della socializzazione.

Le impressioni di Sabrina Bernini:

Desidero dedicare questa vittoria a coloro che hanno speso del tempo per me, supportandomi e sostenendomi senza mai mollare credendo in me sin dall’inizio. Ho avuto timore di non essere all’altezza, di non saper gestire l’emozione e l’adrenalina pre gara e di deludere le persone a me care inclusi i miei compagni di squadra.

Tutto è iniziato a ottobre 2024,quando ho deciso di provare questo sport a mio parere molto tecnico e impegnativo , grazie a Mauro Martelli un campione è un vero professionista del settore.. si è aperto per me un mondo nuovo, infinita la mia gratitudine nei suoi confronti per il tempo che ha dedicato a me mettendo in pratica la sua esperienza per cercare di migliorarmi e soprattutto credendo in me, mi ha accolta in questa famiglia con rispetto offrendomi l’opportunità di affiancarlo come volontaria e dedicarmi ai ragazzi di Sportlandia.

A quest’ultima desidero e ci tengo ad esprimere la mia gratitudine per avermi permesso di conoscere Patrizia Pucci , un’altra colonna portante di questa famiglia, senza di lei non sarei riuscita a resistere al duro lavoro e a raggiungere questo traguardo; ha saputo starmi vicina in ogni momento alternando i suoi impegni di lavoro con i miei allenamenti con affetto calma e tanta pazienza.

Un sentito ringraziamento va a mia figlia azzurra e al mio compagno di vita Marco che mi sono sempre accanto credendo fortemente in me , tante grazie a Stefania mia compagna di squadra e di questa bellissima esperienza un grazie per essere riuscita a gestire l’emozione meglio di me .. infine desidero esprimere la mia gratitudine alle mie amiche e colleghe di lavoro che hanno tifato virtualmente da casa con entusiasmo e gioia con tanto tanto affetto. Grazie di cuore a tutti, ora concentriamoci sulla prossima gara ..

Le impressioni di Stefania Zanetti;

Sono felicissima di questo traguardo raggiunto dopo faticosi allenamenti, test, prove varie insieme alla mia compagna di squadra Sabrina.

Ci siamo allenate con impegno, cercando di dare tutte noi stesse grazie anche al sostegno ricevuto dal nostro coach Mauro e da tutti i ragazzi e partner di Sportlandia che si sono alternati in cantina al nostro fianco strappandoci sorrisi e leggerezza.



In gara l’atmosfera e’ tutta diversa, specialmente per chi come me non e’ abituata alla competizione. Nel “prima” la tensione e’ tangibile, bisogna imparare anche a gestire l’ansia. Però una volta sul campo di gara grazie ai miei compagni di squadra, Sabrina, Guido e Massimiliano non ho pensato a niente, solo ad ascoltare il corpo e le voci che mi incitavano. E’ stato tutto bellissimo e incredibile.

Ringrazio mio marito e allenatore Mauro Martelli per aver creduto in me, Sabrina che mi ha dato la spinta per affrontare questa sfida e Patrizia Pucci

che ci accompagna, ci sostiene e ci coccola nei momenti difficili.

Dedico questa vittoria a mio babbo Mauro e mamma Giuliana.



