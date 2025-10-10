Home

10 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025 Zero Vaste: L’impegno delle candidate e dei candidati per una Toscana Rifiuti Zero

In quanto espressione della società civile Zero Waste Italy nel corso di queste elezioni regionali toscane ha portato all’attenzione sia dei candidati alla Presidenza della Giunta Regionale che dei candidati al Consiglio Regionale i contenuti del “Manifesto per la costruzione dell’Economia Circolare in una Toscana Rifiuti Zero entro il 2030”.

Con questo comunicato il Comitato di Garanzia che ha gestito le operazioni di raccolta delle adesioni e che si è impegnato a render pubblico l’elenco dei candidati che hanno sottoscritto l’impegno rende noti i nominativi dei candidati sottoscrittori, ringraziandoli e confermando loro che nel caso di elezione, che auspichiamo, Zero Waste Italy si metterà a disposizione per una piena collaborazione al fine di costruire percorsi attuativi degli impegni assunti.

In sintesi: per la candidatura alla Presidenza ha aderito all’appello solo la candidata Antonella Bundu per Toscana Rossa mentre i candidati consiglieri, seppur in proporzioni diverse, provengono da tutti gli schieramenti in lizza ed ammontano a 19 distribuiti nei vari collegi regionali. Ecco in ordine alfabetico l’elenco dettagliato dei candidati sottoscrittori, rispettive formazioni politiche di appartenenza e circoscrizioni elettorali in cui si sono presentati:

Gabriele Agati (Forza Italia, Circ. Prato)

Antonio Bernardeschi (Toscana Rossa, Circ. Pisa)

Tatiana Bertini (Toscana Rossa, Circ. Firenze 2 e Arezzo)

Lucilla Botti (AVS, Circ. Livorno)

Paolo Brunori (AVS, Circ. Firenze 2)

Sandro Ceccarelli (Eugenio Giani Presidente – Casa Riformista, Circ. Pisa)

Francesco Cecchetti (AVS, Circ. Lucca e Pisa)

Domenico Di Pietro detto Mimmo (AVS, Circ. Livorno)

Francesca Fabbiani (M5S, Circ. Livorno)

Lorenzo Falchi (AVS, Circ. Firenze 1 e Firenze 4)

Irene Galletti (M5S, Circ. Lucca, Massa Carrara e Pisa)

Marta Ghedina Brenna (AVS, Circ. Firenze 2)

Maria Adriana Giusti (Eugenio Giani Presidente – Casa Riformista, Circ. Lucca)

Luca Guerrini (AVS, Circ. Pisa)

Alessio Laschi (AVS, Circ. Prato)

Claudio Loconsole (M5S, Circ. Lucca e Pisa)

Loredana Pantaleone (M5S, Circ. Livorno)

Sandro Targetti (Toscana Rossa, Circ. Firenze 4)

Eros Tetti (AVS, Circ. Firenze 1 e Lucca)

Buon voto per una Toscana circolare e a Rifiuti Zero.