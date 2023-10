Home

12 Ottobre 2023

Zigzagava con lo scooter, tra le gambe una bottiglia di vino mezza vuota. Denunciato un 30enne

Livorno 12 ottobre 2023 – Zigzagava con lo scooter, tra le gambe una bottiglia di vino mezza vuota. Denunciato un 30enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Portoferraio; hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 30enne italiano, domiciliato sull’isola, per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso della notte, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell’Arma ha notato un giovane che guidava uno scooter zigzagando. Zigzagava pericolosamente lungo la provinciale cittadina. Fermato immediatamente dai militari, il 30enne aveva ancora tra le gambe una bottiglia di vino mezza vuota la cui parte mancante, verosimilmente; era stata da lui stesso consumata poco prima in quanto il tasso alcolico rilevato dai militari con l’etilometro in dotazione è risultato 4 volte superiore al limite consentito e precisamente 2,14 gr/l.

I carabinieri hanno quindi immediatamente proceduto al ritiro della patente, al sequestro del veicolo per la successiva confisca ed alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

