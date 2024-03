Home

Cronaca

11 Marzo 2024

ZLS , forze politiche soddisfatte, ora regolamento attuativo e investimenti

Livorno 11 marzo 2024 – ZLS , forze politiche soddisfatte, ora regolamento attuativo e investimenti

La notizia dell’istituzione della ZLS Toscana da parte del Governo Meloni porterà semplificazione e attirerà investimenti nei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e nelle aree logistiche come l’interporto di Guasticce e il prossimo passo da parte del Governo sarà l’approvazione del decreto attuativo delle ZLS. Queste le dichiarazioni politiche di Potenti, senatore del Governo Meloni e di Federico Mirabelli Segretario Partito Democratico Unione Comunale di Livorno

Il senatore della Lega Manfredi potenti esprime la soddisfazione per l’operato del suo Governo che avrà ricadute anche sul territorio di Livorno. “Bene Governo su ZLS toscana, ora investimenti” è questa la frase che riassume le parole della nota del senatore.

“Saluto con favore l’approvazione da parte del consiglio dei ministri del nuovo regolamento sulle Zone Logistiche Semplificate.

Arriva, dunque, l’attesa istituzione della ZLS toscana che porterà semplificazione e attirerà investimenti nei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e nell’interporto di Guasticce.

Ringrazio il Governo ed in particolare il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi che aveva recentemente ribadito il suo impegno su questo punto in un convegno organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale”.

Anche il PD dalle parole di Federico Mirabelli accoglie positivamente la notizia sulle ZLS ;”Il Partito Democratico di Livorno accoglie positivamente la notizia circa l’approvazione del regolamento sulle Zone Logistiche Semplificate da parte del Consiglio dei Ministri.

Per Mirabelli questo è un atto importante e atteso da oltre un anno e mezzo. Un risultato ottenuto grazie all’impegno delle Istituzioni Locali; dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; delle categorie economiche insieme a tutta la comunità portuale e alla mobilitazione posta in essere dal Partito Democratico a ogni livello.

“Questo è uno step fondamentale del percorso per la realizzazione delle ZLS, che abbiamo avviato come Regione Toscana avanzandone la candidatura, che ha trovato conferma quando eravamo al Governo con Giuseppe Provenzano Ministro per la Coesione Territoriale”. Dichiara Mirabelli che prosegue chiedendo che il prossimo step avvenga in tempi rapidi:

“Ora è necessario procedere speditamente verso l’altro obiettivo: l’approvazione del decreto attuativo per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata della Toscana.

Su questo non possiamo accettare tentennamenti da parte del Governo Meloni perché le ZLS sono strategiche per il rilancio produttivo e occupazionale di un territorio, riconosciuto come area di crisi complessa, come quello di Livorno”.

