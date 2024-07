Home

Cronaca

ZLS; Gazzetti (Pd): “Governo Meloni blocca l’istituzione della zona logistica semplificata toscana, comportamento inaccettabile”

Cronaca

4 Luglio 2024

ZLS; Gazzetti (Pd): “Governo Meloni blocca l’istituzione della zona logistica semplificata toscana, comportamento inaccettabile”

Livorno 4 luglio 2024 – ZLS; Gazzetti (Pd): “Governo Meloni blocca l’istituzione della zona logistica semplificata toscana, comportamento inaccettabile”

“Il Governo Meloni continua a tenere bloccata l’istituzione della zona logistica semplificata toscana. In Parlamento la maggioranza di destra ha incredibilmente votato contro un atto proposto dagli onorevoli PD Emiliano Fossi e Marco Simiani, che ringraziamo per il loro costante impegno, nel quale si chiedeva all’esecutivo nazionale di passare dalle parole ai fatti, istituendo finalmente la Zls toscana. Ma non c’è stato niente da fare.

Il governo ha prima provato a proporre una riformulazione del testo assolutamente inaccettabile e poi, vista la ferma determinazione dei parlamentari del PD, ha bocciato l’atto.

Questa è l’ennesima conferma che le promesse del vice ministro Rixi e dei parlamentari della destra erano solo parole al vento, storielle buone per la campagna elettorale alle quali nessuno crede più. Si tratta di un comportamento assolutamente inaccettabile che stride con la serietà e la qualità del lavoro portato avanti dalla Regione Toscana. Ma noi non intendiamo mollare di un centimetro e continueremo a chiedere, in ogni sede, che il governo nazionale passi dalle parole ai fatti. Serve il decreto di istituzione della Zls e noi non ci fermeremo sino a quando questo obbiettivo non sarà raggiunto”. È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito all’istituzione della ZLS toscana.