Zona Economica Speciale, la Camera approva l’ordine del giorno di Andrea Romano

6 dicembre 2019

Livorno 6 dicembre 2019 – L’onorevole Andrea Romano ha annunciato con soddisfazione l’approvazione da parte della Camera dell’ordine del giorno sulla Zona Economica Speciale: ”

Ottima notizia per la zona costiera toscana, per le aree diLivorno e Piombino.

Il Governo approva in aula il mio Ordine del Giorno al Decreto Fiscale, con cui finalmente si avvia il percorso per estendere alle aree di crisi industriale complessa lo status di Zona Economica Speciale.

Un passo avanti molto significativo per lo sviluppo economico dell’area costiera toscana”.

Ordine del Giorno numero 5 ad Atto Camera 2220-A

La CAMERA

premesso che:

– l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) anche nel Centro e Nord Italia appare quanto mai opportuna per permettere l’adozione di regimi fiscali e tariffari adeguati anche a quelle aree del paese che richiedono un rilancio economico e produttivo;

– che tale opportunità appare particolarmente urgente per le aree di crisi industriale complessa;

– che in Toscana sono presenti due aree di crisi industriale complessa (Livorno e Piombino) coincidenti con i principali nodi logistici della costa toscana, sulle quali sono stati attivati significativi interventi di reindustrializzazione e di sviluppo mediante accordi di programma Stato-Regione;

– che l’8 giugno 2015 è stato firmato l’Accordo di programma per il rilancio competitivo dell’area costiera livornese, al cui articolo 4 comma 2 era previsto l’obiettivo del riconoscimento di una zona franca doganale;

– che l’adozione di una ZES per la provincia di Livorno favorirebbe ulteriormente i processi di investimento e le opportunità di sviluppo per questi territori, oltre al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano per queste aree;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a includere tra le Zone Economiche Speciali (ZES) quelle al cui interno ricadono le aree di crisi complessa.

Andrea Romano