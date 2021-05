Home

Zona Livornese, oltre 9 ultraottantenni su 10 sono stati vaccinati dai medici di famiglia

Zona Livornese, oltre 9 ultraottantenni su 10 sono stati vaccinati dai medici di famiglia

LIVORNO, 26 maggio 2021

“In una popolazione con quasi 15mila over80 – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Livornese – oltre 13mila sono stati vaccinati con almeno una dose e nel 94 per cento dei casi il vaccino è stato somministrato da un medico di famiglia.

Si tratta di una grande risultato frutto non solo di una strategia vaccinale pensata dalla Regione Toscana che si è dimostrata vincente, ma anche dei nostri medici di famiglia che abbiamo cercato di supportare in ogni modo e che hanno dato una grande e ulteriore dimostrazione di professionalità confermandosi un anello fondamentale del servizio sanitario.

Di questo non possiamo che ringraziarli e siamo convinti che continueranno a dare il loro prezioso contributo come indicato nelle nuove indicazioni arrivate a livello regionale”.

Da giugno, infatti, i medici proseguiranno la vaccinazione degli assistiti che hanno tra 60 e 79 anni: per loro il vaccino a disposizione sarà il Johnson & Johnson, che prevede un’unica dose a differenza delle due di tutti gli altri.

I cittadini potranno rivolgersi direttamente al medico.

In una seconda fase sarà la volta del vaccino Pfizer e di tutti gli under 60 o di chiunque non abbia ancora aderito alla vaccinazione delle categorie fino ad oggi in agenda.

In questo caso ci si dovrà però prenotare attraverso il portale unico regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it, da cui si potrà scegliere il proprio medico.

Le vaccinazioni si svolgeranno in studio, a domicilio oppure in strutture messe a disposizione dalle Asl.

