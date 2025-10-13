Home

13 Ottobre 2025

Livorno 13 ottobre 2025 Zona Livornese, venerdì 17 ottobre l'incontro "Sessualità e menopausa: comprendere, accogliere, vivere il cambiamento"

In occasione della Settimana della Menopausa 2025, la Zona distretto di Livorno e i professionisti del Consultorio Est dell’Azienda USL Toscana nord ovest organizzano l’incontro di approfondimento e consulenza “Sessualità e menopausa: comprendere, accogliere, vivere il cambiamento”, in programma venerdì 17 ottobre, dalle 15.30 alle 17, al Consultorio Est di via Peppino Impastato 10 a Livorno.

L’iniziativa, aperta a tutte le donne, rappresenta un momento di dialogo, confronto e riflessione dedicato alla salute sessuale e al benessere psicofisico durante la menopausa. L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di informazione e consapevolezza per affrontare con serenità i cambiamenti che accompagnano questa fase della vita, comprendendo le trasformazioni del corpo e della libido e imparando a gestirle in modo equilibrato.

Durante l’incontro si parlerà delle principali sfide fisiche e psicologiche legate alla sessualità in menopausa e verranno fornite indicazioni utili su come migliorare la relazione con se stesse e con il proprio partner, promuovendo un atteggiamento positivo e attento al benessere personale.

A guidare il dialogo sarà la dottoressa Caterina Monechi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, docente presso l’Istituto di Ricerca e Formazione di Firenze (IRF), che accompagnerà le partecipanti in una riflessione aperta e inclusiva sul tema della sessualità e della qualità di vita in questa fase di transizione. Le ostetriche consultoriali saranno presenti per accogliere le domande delle partecipanti e offrire consigli pratici sulla salute intima e sulla gestione dei cambiamenti del corpo. Tutte le operatrici del consultorio saranno inoltre a disposizione per domande e brevi consulenze personalizzate.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo accoglienzaconssud.li@ uslnordovest.toscana.it.

L’incontro si inserisce all’interno del calendario di eventi della Settimana della Menopausa 2025 promossa dall’Azienda USL Toscana nord ovest, che dedica questo periodo alla diffusione di una cultura della prevenzione e dell’empowerment femminile, con l’obiettivo di valorizzare il benessere, la consapevolezza e la salute delle donne in tutte le fasi della vita.

