Zona Logistica Semplificata Toscana, insediato il Comitato di indirizzo; Gazzetti (Pd): “Grande soddisfazione. Un risultato frutto del lavoro della Regione e dell’incessante azione politica del PD”

25 Luglio 2025

«Esprimo grande soddisfazione per l’avvio della piena operatività della Zona Logistica Semplificata Toscana. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire nuove opportunità di crescita e sviluppo non solo per Livorno, Collesalvetti e la Costa ma per l’intera economia toscana.

È un risultato che arriva dopo un lungo lavoro che ho sempre sostenuto con convinzione, attraverso atti in Consiglio regionale e sollecitazioni costanti all’inerzia andata avanti per mesi da parte del Governo nazionale.

Per questo oggi esprimo grande soddisfazione per l’insediamento del Comitato di indirizzo, passaggio fondamentale per rendere effettiva questa misura strategica. Ringrazio il presidente Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras per il grandissimo lavoro svolto.

Così come mi piace evidenziare l’azione incessante che il Partito Democratico della Toscana guidato da Emiliano Fossi ha portato avanti, in Parlamento come sui territori, per sbloccare la Zls Toscana, un lavoro finalizzato a costruire strumenti di semplificazione e attrazione di investimenti.

La Regione Toscana ha dimostrato, ancora una volta, di avere una visione chiara e plurale, un approccio tanto concreto quanto innovativo che rappresenta il modo migliore per affrontare anche le sfide dei prossimi anni».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito all’istituzione del comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata per il territorio di Livorno.