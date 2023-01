Home

25 Gennaio 2023

Zona Poggione, a che punto è la situazione? Sindaco e assessore rispondano

Collesalvetti (Livorno) 25 gennaio 2023

Collesalvetti Civica interroga la Giunta comunale e richiede una risposta scritta o orale sulla situazione del Poggione al Crocino

Come Collesalvetti Civica riteniamo urgenti i lavori per la messa in sicurezza del territorio;

Visto che nel piano del commissario alluvione 2017 (Enrico Rossi) è inserito e finanziato la

costruzione di un ponte sul fiume Morra che collegasse la frazione di Crocino all’abitato di via del

Poggione, ma a causa di un contenzioso tra Regione e progettista in merito ai collaudi dei micro

pali di fondazione i lavori sono bloccati da anni. L’auspicio è quello che i tempi della giustizia siano

ragionevoli perché si parla di una vera e propria di emergenza di protezione civile che necessita

risposte immediate.

Quella zona è emergenziale in caso di alluvioni dal punto di vista della sicurezza dei cittadini residenti al Poggione, che più volte si sono trovati bloccati causa maltempo essendo impossibilitati ad attraversare l’attuale ponte; la realizzazione del nuovo ponte, doveva consentire alle famiglie che vivono in quella zona collinare di avere una definitiva messa in sicurezza dal punto di vista idraulico.

Come Collesalvetti Civica ci risulta allo studio dell’Amministrazione un piano per collegare la zona alla frazione di Parrana San Giusto.

Visto che anche il cdf delle colline, oltre a molti cittadini, hanno molteplici volte evidenziato alcune

criticità non ottenendo risposta o rassicurazioni circa le possibilità o tempistiche di intervento e che abbiamo appreso dalla pagina Facebook dell’Assessore ai lavori pubblici in data 21

novembre della videoconferenza dell’Amministrazione con la Regione Toscana rappresentata

dall’Assessore Baccelli, dove è stato discusso della questione del ponte sulla Morra al Crocino e

dove è stato dichiarato l’impegno dell’Assessore Baccelli a risolvere la questione; vogliamo dal il Sindaco e dall’Assessore competente delle risposte chiare e precise

Collesalvetti Civica, vuole sapere:

In cosa consiste l’impegno della Regione Toscana espresso dall’Assessore Baccelli e in che tempistiche partiranno i lavori del ponte e se l’Amministrazione ritiene utile esercitare altre

pressioni al fine di far partire i lavori nel più breve tempo possibile;

Le tempistiche del piano per collegare il Poggione alla frazione di Parrana San Giusto e che

importo di spesa si prevede di impegnare.

Ma soprattutto Colle Civica chiede quando l’Amministrazione intende effettuare i lavori di emergenza segnalati da cittadini e cdf delle colline circa:

la realizzazione di fossette di scolo nella piazza “del casone” in modo che l’acqua in caso di forti piogge non invada più le abitazioni private, la sistemazione delle buche sul manto

stradale che creano un pericolo per la circolazione, l’asfaltatura della parte finale della via

comunale attualmente “inghiaiata” (a spese del Comune o con convenzione con privati).

