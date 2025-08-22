Home

Cronaca

Zona Rossa, Pezone: “a poche ore del video di Perini si passa dall’accusa di allarmismo al piano straordinario di sicurezza. Incredibile”

Cronaca

22 Agosto 2025

Zona Rossa, Pezone: “a poche ore del video di Perini si passa dall’accusa di allarmismo al piano straordinario di sicurezza. Incredibile”

Livorno 22 agosto 2025 Zona Rossa, Pezone: “a poche ore del video di Perini si passa dall’accusa di allarmismo al piano straordinario di sicurezza. Incredibile”

Il Dott. Giovanni Pezone, presidente del Movimento Rinascita Sovrana ritiene incredibile, che a seguito del video denuncia del consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini in merito alla situazione di degrado e spaccio in Piazza Garibaldi, nel giro di poche ore si sia passati da un’accusa di un ingiustificato allarmismo sostenuta dal prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, all’annuncio dell’imminente attuazione di un piano straordinario per il rafforzamento della sicurezza urbana con particolare riferimento a piazza Garibaldi e piazza della Repubblica.

A meno di due mesi dal voto per il rinnovo del Consiglio regionale toscano si corre ai ripari e così, anche nella roccaforte del PD, si attivano le “zone rosse” che a Pisa sono state fonte di innumerevoli polemiche.