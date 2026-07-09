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Aree pubbliche

Zona Tonci-Terrazzini: Sudicio, ratti e blatte, cittadino chiede pulizia e disinfestazione

Aree pubbliche

9 Luglio 2026

Zona Tonci-Terrazzini: Sudicio, ratti e blatte, cittadino chiede pulizia e disinfestazione

Livorno 9 luglio 2026 Zona Tonci-Terrazzini: Sudicio, ratti e blatte, cittadino chiede pulizia e disinfestazione

Un cittadino livornese ha inviato una PEC agli enti competenti, tra cui Comune di Livorno, Aamps, Polizia Locale, Azienda USL Toscana Nord Ovest, ATO Toscana Costa e ASA, trasmettendola per conoscenza anche alle redazioni locali, per segnalare una serie di presunte criticità igienico-sanitarie e di decoro urbano nella zona compresa tra via Tonci, via Terrazzini e le aree limitrofe.

Nel documento, che pubblichiamo integralmente di seguito, il residente descrive una situazione che, a suo dire, sarebbe caratterizzata da insufficiente pulizia delle strade, acqua stagnante nelle caditoie, cattivi odori e presenza di ratti e blatte. L’autore dell’esposto chiede agli enti competenti sopralluoghi e interventi urgenti, auspicando una risposta sulle azioni che verranno eventualmente intraprese.

Di seguito la lettera denuncia del cittadino:

il sottoscritto, presenta con la presente un esposto formale relativo alle condizioni igieniche e di pulizia della zona compresa tra via Tonci, via Terrazzini e le aree immediatamente adiacenti.

Da lungo tempo si riscontra in tutto il quartiere una situazione di degrado persistente, caratterizzata da insufficiente pulizia dei marciapiedi, dei bordi strada e della sede stradale. I marciapiedi risultano frequentemente disseminati di rifiuti minuti e diffusi, tra cui tappi di bottiglia, cartacce, cicche di sigaretta e altra immondizia. La situazione si ripresenta con continuità e produce un evidente peggioramento del decoro urbano e delle condizioni igieniche dell’area, che presenta già criticità sotto vari altri aspetti.

È evidente che una parte del problema dipende dai comportamenti incivili di alcuni residenti o frequentatori della zona, che gettano rifiuti a terra in misura considerevole. Questa circostanza non può però ricadere sugli altri residenti, che hanno diritto a vivere in un contesto adeguatamente pulito e mantenuto. Proprio la persistenza del problema rende necessario che il servizio di spazzamento sia proporzionato alle effettive condizioni del quartiere, mediante una maggiore frequenza degli interventi, l’impiego di mezzi e modalità operative più efficaci, un controllo più accurato dell’attività svolta e, se necessario, l’invio di un numero maggiore di operatori.

Si chiede pertanto ad A.AM.P.S. e al Comune di Livorno di verificare con urgenza la qualità e l’efficacia del servizio di pulizia stradale nella zona indicata, assicurando che marciapiedi, bordi strada e sede stradale vengano effettivamente spazzati e ripuliti fino alla completa rimozione dei rifiuti presenti.

Un secondo grave problema riguarda le caditoie e i tombini stradali con griglie, che risultano stabilmente pieni di acqua stagnante, maleodorante e apparentemente incapace di defluire. La criticità non sembra riguardare un singolo punto isolato, ma più caditoie della zona. La presenza di acqua putrida e stagnante provoca cattivi odori e determina una situazione igienicamente intollerabile, soprattutto nei mesi caldi.

Si chiede quindi agli uffici competenti, ad A.AM.P.S., al Comune e, ove di competenza, ad A.S.A., di effettuare un sopralluogo tecnico, verificare lo stato delle caditoie stradali, procedere alla loro pulizia, disostruzione e manutenzione, accertare le cause del mancato deflusso e ripristinare condizioni igieniche e funzionali adeguate.

Infine, si segnala la presenza di ratti e blatte in tutta la zona. Tale presenza appare coerente con il quadro di carente pulizia, ristagno di acqua, accumulo di rifiuti minuti e insufficiente manutenzione sopra descritto. La situazione richiede quindi non soltanto interventi puntuali di pulizia, ma anche un’azione coordinata di derattizzazione, deblattizzazione e controllo igienico-sanitario dell’area.

Alla luce di quanto sopra, si chiede formalmente:

l’apertura e protocollazione della presente segnalazione/esposto; un sopralluogo urgente in via Tonci, via Terrazzini e nelle aree immediatamente adiacenti; un intervento straordinario di pulizia accurata di marciapiedi, bordi strada e sede stradale; la verifica e l’adeguamento della frequenza e delle modalità del servizio ordinario di spazzamento; la pulizia, disostruzione e manutenzione delle caditoie e dei tombini stradali con griglie; la verifica delle cause dell’acqua stagnante e maleodorante e il ripristino del corretto deflusso; interventi di derattizzazione e deblattizzazione, con successivo monitoraggio; una risposta scritta con indicazione degli uffici competenti, degli interventi programmati e dei tempi previsti.

La presente viene inviata anche alle redazioni locali, affinché la situazione sia conosciuta pubblicamente e gli enti competenti siano sollecitati a intervenire con tempestività e continuità.

Se non si avranno tempestivi interventi sarà mia cura tornare a sollecitarli trasmettendo agli uffici e contestualmente alle redazioni dei giornali locali una puntuale documentazione fotografica della situazione descritta, con indicazione dei punti interessati.

In attesa di riscontro scritto, si porgono distinti saluti.