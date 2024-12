Home

ZTL a Rosignano: varchi pronti, sanzioni, strade interessate e modalità di accesso

11 Dicembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 11 dicembre 2024 – ZTL a Rosignano: varchi pronti, sanzioni, strade interessate e modalità di accesso

La ZTL (Zona a Traffico Limitato) di Rosignano Marittimo sta per essere attivata. Nei prossimi giorni, infatti, verranno accesi i varchi elettronici. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è di partire lunedì 16 dicembre 2024 con il periodo di pre-esercizio di 30 giorni previsto per legge, con i controlli sul posto delle pattuglie della Polizia municipale. Dopo questo periodo i varchi saranno attivi e potranno sanzionare i veicoli non autorizzati a transitare.

La sanzione prevista – si spiega – per la circolazione all’interno della ZTL senza autorizzazione è pari a 83 euro più le spese di notifica (58,10 euro più le spese se pagata entro 5 giorni dalla notifica del verbale) secondo quanto previsto dall’articolo 7 (comma 9 e 14) del Codice della strada.

LE STRADE COMPRESE NELLA ZTL E I VARCHI LETTRONICI.

La Zona a Traffico Limitato verrà istituita tutti i giorni dell’anno per 24 ore al giorno con divieto di transito ai veicoli non autorizzati nelle seguenti vie:

Via della Fonte (tra via De Filippo e Piazzetta della Pescaiola), Via delle Grotte, Piazzetta della Pescaiola, Via Battisti, Vicolo del Picchianti, Piazzetta delle Erbe, Piazzetta delle Carbonaie, Vicolo Carbonaie, Via della Villa(dall’intersezione con via De Nicola lato sud fino al civico 39) , Via del Campino, Scala del Castello, Vicolo del Nannerini, Sdrucciolo della Villa , Via del Poggio, Piazzetta del Poggio, Vicolo del Mutuo Soccorso.

Saranno autorizzati a transitare nella ZTL anche i residenti, domiciliati e proprietari di abitazione di Via Poggio San Rocco, Via Torrione, Via Cinturia, Via del Castello, Piazza del Castello, Sdrucciolo del Poggio.

Il controllo dell’accesso alla ZTL verrà effettuato mediante un sistema di varchi elettronici, installati all’ingresso di via Battisti, via della Fonte e via Della Villa.

MODALITÀ DI ACCESSO

L’accesso alla ZTL è consentito mediante inserimento nella “Lista Bianca” delle categorie elencate nel Disciplinare.

Le categorie che hanno diritto di essere inserite nella “Lista Bianca”, previa autocertificazione, sono le seguenti:

residenti, domiciliati, proprietari di abitazioni, prestazioni di assistenza personale, titolari e dipendenti di attività economiche, artigiani e riparatori d’urgenza, clienti di attività recettive, disabili, medici e personale sanitario, servizi di pubblica utilità, sicurezza privata, manifestazioni, taxi e NCC, forze dell’ordine e mezzi di soccorso, posto auto.

L’inserimento nella “Lista bianca” di queste categorie avviene previa presentazione di autocertificazione scaricabile dal sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L’inserimento avrà una durata di 1 o 4 anni, a seconda della categoria.

É consentito l ’ accesso ai veicoli adibiti al carico/scarico di merci, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 15:00.

La sosta nella ZTL è consentita in quelle parti della sede stradale in cui non è espressamente vietato dalla segnaletica e dal Codice della Strada. I titolari di autorizzazione (secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico) che ne faranno richiesta potranno sostare nell’area di parcheggio riservata, posta in via del Torrione, previa esposizione del contrassegno.

Chi non lo avesse ancora fatto è invitato a regolarizzarsi richiedendo l’autorizzazione per il transito.

Di seguito il link da cui è possibile scaricare la modulistica necessaria:

https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio16_procedimenti_0_69482_22_1.html

