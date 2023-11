Livorno, 24 novembre 2023 – ZTL/ZSC: permessi prima auto gratuiti entro il 31 dicembre tramite la nuova piattaforma online

Il settore Mobilità del Comune di Livorno ha provveduto a semplificare e uniformare modalità e scadenze per il rinnovo dei permessi ZTL/ZSC.

Per i titolari di autorizzazioni al transito e alla sosta nelle zone regolamentate, ecco un quadro delle prossime scadenze.

Permessi residenti prima auto

Da ora in poi le autorizzazioni residenti prima auto non avranno scadenza e continueranno ad essere gratuite, occorre però che i titolari che non abbiano ancora provveduto nel corso dell’anno, si registrino entro il 31 dicembre 2023 sulla piattaforma online “Portale ZTL, ZSC e contrassegno disabili”, per ottenere il nuovo tagliando gratuito illimitato prima auto, da esporre sul cruscotto dell’auto.

Il Portale, in funzione dal novembre 2022, rende possibile la gestione completamente automatizzata dei contrassegni, consentendo all’Amministrazione di adeguarsi alla normativa nazionale e di avere un quadro aggiornato dei permessi effettivamente utilizzati, con controlli della sosta più efficienti a tutto vantaggio dei residenti in regola.

Ai residenti che nel corso dell’anno hanno già provveduto al rinnovo del permesso per la prima auto è stata inviata una mail con allegato il file del permesso aggiornato, con riportata l’espressione “Scadenza illimitata”.

Chi non si è ancora registrato sul portale deve provvedere, come già detto, entro il 31 dicembre prossimo.

Dal 1 gennaio 2024 le vecchie autorizzazioni prima auto scadranno, con il rischio concreto di essere sanzionati, soprattutto per chi risiede in una ztl con varchi elettronici.

Al “Portale ZTL, ZSC e contrassegno disabili” si accede da questo sito internet, Sportello del Cittadino, Traffico e Mobilità (link diretto https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/) esclusivamente tramite SPID, CIE o tessera CNS con lettore di smart card. Per i cittadini assolutamente impossibilitati ad utilizzare lo SPID e le strumentazioni informatiche è disponibile un servizio di supporto presso lo Sportello della Mobilità (Palazzo Anagrafe 3° piano) su appuntamento da richiedere con messaggio Whatsapp al numero 342 662 8606 oppure telefonando al numero 0586 820333 il lunedì in orario 8-13 e 14–16, il martedì in orario 8-13 e 14–17.30, il giovedì 11-13 e 14–17.30, il venerdì 8-13.

Pemessi seconda e terza auto e permessi categorie professionali

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad uniformare modalità di rinnovo e scadenze dei permessi a validità annuale, come i permessi a pagamento per la seconda auto e successive del nucleo familiare e i permessi (in genere a pagamento) per le categorie professionali (medici, rappresentanti, giornalisti, enti, cooperative ecc).

Per tutti questi permessi a validità annuale il rinnovo può avvenire a partire dal 1° novembre precedente all’anno solare di riferimento (per es. dal 1° novembre 2023 è possibile rinnovare i permessi per l’anno 2024) e la scadenza è fissata al 28 febbraio dell’anno successivo all’anno solare di riferimento (fino al 29 febbraio in caso di anno bisestile, come lo sarà il 2024). Per esempio, i permessi annuali seconde auto o categorie professionali rinnovati dopo il 1° novembre 2023 (a valere per l’anno 2024) scadranno il 28 febbraio 2025.

I permessi seconde auto e categorie professionali in corso di validità per l’anno 2023, sui quali era stata riportata la scadenza “31 dicembre 2023”, sono da intendersi prorogati fino al 29 febbraio 2024.