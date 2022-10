Home

Zucchero Fornaciari da Melafumo e tutti cantano ““Solo una sana e consapevole libidine…”

25 Ottobre 2022

Livorno 25 ottobre 2022

Ospite d’eccezione per il ristorante livornese Melafumo in via Mentana. Ieri sera, 24 ottobre il bluesmam Zucchero Fornaciari con la moglie Francesca Mozer ed alcuni amici era nel ristorante a gustare i tipici piatti livornesi

La serata è stata una festa festa con i presenti che hanno applaudito Zucchero e si sono messi a cantare “Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica”. Poi foto e selfie a non fire

