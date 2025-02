Livorno 8 febbraio 2025 630mila spalmati sui cittadini, è il costo della rimozione dei rifiuti abbandonati. Aamps avvia una campagna informativa

700.000 kg. di rifiuti abbandonati. 630.000 € spesi dalla collettività per la rimozione, il trasporto e il corretto smaltimento. 4.800 controlli degli Ispettori Ambientali. 639 sanzioni a cura della Polizia Municipale e AAMPS/Retiambiente. Sono i numeri “impietosi” riconducibili all’anno 2024 sul deplorevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che il Comune di Livorno, la Polizia Municipale e AAMPS/Retiambiente puntano a contrastare con azioni mirate invitando la cittadinanza a collaborare concretamente.

“Le parole contano, i fatti di più” è il titolo della campagna informativa 2025 che mette in evidenza i danni registrati nel corso di un solo anno, i rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini, le azioni messe in atto per mitigare significativamente la diffusione di tale fenomeno. Tra queste anche l’attivazione di un sistema di video-sorveglianza in varie aree del territorio comunale livornese.

L’intento è anche quello di ricordare che abbandonare i rifiuti è un reato e che, più nello specifico, le principali conseguenze possono essere:

degrado urbano, strade e marciapiedi sporchi

soldi spesi che potrebbero essere utilizzati per altre finalità pubbliche

inquinamento del suolo e delle acque

rischi sanitari per la salute delle persone e degli animali

si incorre in sanzioni amministrative e penali

Con la nuova campagna informativa, che contempla la produzione e diffusione di video, la pubblicazione di post sui canali social, l’affissione di manifesti e la distribuzione di dépliant, ad ogni cittadino è chiesto di fare la scelta corretta adoperandosi nella realizzazione di semplici ma fondamentali azioni: