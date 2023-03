Home

A Stagno torna la paura dell’attraversamento pedonale, cittadini con l’incubo strisce fantasma

Collesalvetti

4 Marzo 2023

La lettera al sindaco e alla stampa di alcuni residenti

Stagno, (Collesalvetti Livorno), 4 marzo 2023 – A Stagno torna la paura dell'attraversamento pedonale, cittadini con l'incubo strisce fantasma

La lettera.

Alcuni residenti di Stagno, memori di quanto avvenuto in passato riguardo il rifacimento delle strisce pedonali (attraversamento pedonale fantasma) indirizzano la seguente lettera al sindaco di Collesalvetti e alla stampa:

Siamo a segnalare che nel tratto interessato dai lavori Anas, spettando a lei la sicurezza incolumità pubblica; sono sparite nuovamente le strisce pedonali a seguito di lavori manto stradale.

Precisando che :

pur comprendendo che ci siano i lavori di rifacimento in corso da 3 notti, non comprendo/iamo, dovendo noi residenti attraversare la via Aurelia più volte al giorno, bambini e anziani compresi, l’assenza totale a vigilare di chi di dovere che deve, e ripeto deve, garantire la sicurezza dei propri cittadini. Nel caso specifico a poter attraversare in relativa sicurezza la via aurelia in quanto residenti.

Nel caso specifico :

perché l’attraversamento in questione, sito in via Aurelia Stagno Ugione, non viene minimamente segnalato con opportuna temporanea segnaletica gialla di pericolo attraversamento pedonale ???

Ciò avviene in un tratto dove anche a mezzo stampa lei promise estrema attenzione a riguardo a seguito della morte di un padre di famiglia 32enne proprio su questi attraversamenti pedonali nel medesimo tratto, e poi; non nota/te che manca l’opportuna segnaletica provvisoria verticale e orizzontale atta a segnalare l’attraversamento pedonale ???

Qui nel tratto interessato c’è già morta troppa gente !!

Possibile che non si piantonino i lavori e non si riesca a far segnalare l’attraversamento pedonale durante e dopo il rifacimento ???

Faccia mettere subito cartelli provvisori gialli di attraversamento/pericolo per altro previsti per legge fino al ripristino, noi ci attraversiamo 4/5 volte al giorno !!”

