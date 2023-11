Home

17 Novembre 2023

Alberi alla Chiesa di La Rosa, Salvetti: "Sono ammalorati e saranno sostituiti"

17 Novembre 2023

Livorno 17 novembre 2023 – Alberi alla Chiesa di La Rosa, Salvetti: “Sono ammalorati e saranno sostituiti”

Ieri pubblicavamo l’appello di un lettore che chiedeva di non abbattere gli alberi sul terreno della parrocchia che confinano con i condomini. Il lettore abitante in uno dei condomini interessati, riferiva che avevano chiesto aal parroco di potare le piante, tagliando i rami pericolanti e non di tagliarli. Nel suo appello il lettore si rivolgeva anche al sindaco Luca Salvetti che risponde:

Il Parroco ha dato incarico ad un suo tecnico di fiducia per la valutazione delle piante poste in Via Machiavelli davanti alla Parrocchia. A seguito dell’ispezione delle piante sono emerse situazioni pericolose e ammaloramenti che ne richiedono l’abbattimento

Il regolamento del verde comunale da la possibilità di procedere al taglio di queste piante previo nuove piante da piantumare

Il Tecnico per adempiere al Regolamento del Verde Comunale ci ha presentato la relazione tecnica e le schede di 10 piante motivandone la richiesta di abbattimento contestualmente alla ripiantumazione di nuovi alberi

In particolare ha richiesto l’abbattimento di n° 8 Pini d’aleppo e n° 2 Cipressi argentati, ripiantando n° 9 Tigli e n° 1 leccio.

