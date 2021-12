Home

Cronaca

Alca, i cani del canile hanno adeguati ripari dal freddo. La Presidente ringrazia i firmatari della petizione

Cronaca

10 Dicembre 2021

Alca, i cani del canile hanno adeguati ripari dal freddo. La Presidente ringrazia i firmatari della petizione

Livorno 10 dicembre 2021

L’associazione A.L.C.A ha il piacere di comunicare a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta di firme su change.org, affinché i cani del nostro canile avessero le coperte per ripararsi dal freddo, che quanto detto nell’incontro ufficiale del 24 novembre u.s., avuto con la vice sindaca e la responsabile dell’ufficio tutela animali , in presenza del legale della ns . Associazione, non corrisponde alla reale situazione.

Fonti certe ci hanno informato che i cani hanno adeguati ripari dal freddo.

Ringraziamo tutti i partecipanti per il sostegno e la fiducia data. A.l.c.a. la presidente pro tempore Giovanna Giusti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin