Amianto ex deposito Atl e Hangar Creativi, le precisazioni di Asia Usb

1 Ottobre 2021

Livorno 1 ottobre 2021

In merito alle precedenti dichiarazioni “Amianto nell’ex deposito Atl, striscione di protesta degli occupanti durante Hangar Creativi“, vorremmo puntualizzare quanto segue:

Nella giornata di ieri (29 settembre) il Sindaco di Livorno ha visitato la struttura occupata per incontrare le famiglie.

Prendiamo atto dell’avvio ufficiale di un percorso, che vedrà coinvolte anche la Prefettura e l’ufficio casa, per arrivare ad una liberazione graduale della struttura attraverso gli strumenti di legge esistenti. Inoltre a breve verrà fatto un sopralluogo per la messa in sicurezza di alcuni spazi.

La nostra opinione rispetto al metodo con cui l’iniziativa “Scaliurbani” è stata organizzata e la totale mancanza di comunicazione e coinvolgimento di chi all’interno dell’ex deposito vive da 5 anni in una situazione di estremro disagio, non cambia.

Accogliamo però con favore e apprezzamento l’intervento dell’amministrazione affinchè si possa arrivare quanto prima ad una soluzione.

Soluzione che sarebbe auspicabile anche in vista di un vero progetto di riqualificazione di tutta l’area.

