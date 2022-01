Home

Cronaca

30 Gennaio 2022

Ancora finestrini rotti alle auto sugli scali Manzoni

Livorno 30 gennaio 2022

Non c’è pace per i residenti sugli scali Manzoni che lasciano le loro auto parcheggiate.

A distanza di una settimana esatta, ignoti sono tornati a colpire le auto.

Questa volta i mezzi danneggiati nella notte tra sabato e domenica sarebbero due mentre il 23 gennaio circa 10 veicoli erano finiti nel mirino di ignoti

Dal momento che apparentemente molti oggetti presenti in auto non sono stati asportati non si sa se questo sia un gesto di ladri che non hanno trovato niente oppure di vandali che per divertimento danneggiano le proprietà di altri

