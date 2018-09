Home

Anniversario alluvione, Le iniziative di oggi e domani

9 settembre 2018

Queste le principali iniziative in programma tra oggi e domani per l’anniversario dell’alluvione che ha colpito la città nella notte del 9 settembre 2017.

Dalle 7:30

“Camminata di pacificazione dal mare alle sorgenti”

Sono previsti otto percorsi – cinque a piedi, due a cavallo e uno in mountain bike – con partenze differenziate e arrivo comune all’eremo della Sambuca. CTT Nord dispone a supporto dell’iniziativa un servizio di trasporto pubblico da Via Piero della Francesca (la Leccia) a Valle Benedetta e viceversa.

Organizzatori. Associazione Valle Benedetta e Parrocchia San Giovanni Gualberto, con patrocinio di Regione Toscana, Comune di Livorno e Provincia di Livorno

Ore 18

“Celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo” – Chiesa di Collinaia

Funzione religiosa presso Chiesa di Collinaia. Al termine è prevista l’inaugurazione dei nuovi locali e della mostra fotografica “Fuori dal fango”, interverranno: il vescovo Monsignor Giusti, il parroco Raffaello Schiavone, la vicesindaco di Livorno Stella Sorgente, il commissario straordinario Enrico Rossi e l’assessore regionale Cristina Grieco.

“Presentazione libro di poesie “Carattere Torrentizio” di Elisabetta Cipolli” – Circolo Arci Collinaia, Via Grotta delle Fate.

Al termine della presentazione è prevista un’assemblea pubblica dei comitati. Organizzatore. Brigate di Solidarietà Attiva.

Ore 11.30

Presso la foce del Rio Ardenza ai Tre Ponti, il Coordinamento dell’Unione Comunale organizzerà un momento di commemorazione e raccoglimento che si concluderà con il lancio di fiori in mare in ricordo delle vittime.

Ore 21

“Fiaccolata di commemorazione dell’alluvione”

Partenza presso Barriera Margherita, il corteo si svilupperà lungo il passaggio pedonale fino alla Rotonda d’Ardenza.

Ore 22

“Ci incontriamo alla foce” Presso Rotonda d’Ardenza.

Momento di incontro, commemorazione e musica presso la Rotonda d’Ardenza, punto di arrivo della fiaccolata istituzionale organizzata dal Comune di Livorno. Parteciperanno: I Bimbi Motosi, I Major, Alex Sarti, Claudio Marmugi, I Licantropi, Lamberto Giannini, Alessandra Rossi, Stefania Casu, Marco Conte, I cori di “Cantiamo in Pace”, Riccardo Della Ragione.

Organizzatore: Associazione culturale Riki con patrocinio del Comune di Livorno.

Le iniziative in programma si concluderanno lunedì 10 alle 18 con la presentazione del video musicale “Livorno 10 settembre” dei 10Diaz” in via Armando Diaz 10 con sceneggiatura Giuseppe Di Palma, regia: Philip Thomas Morelli, Giuseppe Di Palma.

Il tema è ricordato anche nella esposizione sull’alluvione del 2017 con videoinstallazione “Gocce e Onde”, presente a Palazzo Orlando in occasione di CibArti 2018, che proseguirà fino al 16 settembre.