Collesalvetti

24 Novembre 2022

Antolini: “Collesalvetti Civica esce di sua iniziativa dalla maggioranza nonostante i risultati raggiunti dall’Amministrazione”

Collesalvetti (Livorno) 24 novembre 2022

Maggioranza: le dichiarazioni del Sindaco Adelio Antolini sull’uscita di Collesalvetti Civica

La lista “Collesalvetti Civica” – ha dichiarato il Sindaco Adelio Antolini – esce di sua iniziativa dalla maggioranza nonostante i risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale.

Nel comunicato della lista, infatti, in riferimento all’operato dell’amministrazione si parla di “una totale assenza di coordinamento e a un generale senso di degrado che si respira in ogni angolo del Comune”.

Nel 2022, tra i principali obiettivi raggiunti ci sono l’avvio del sistema di raccolta rifiuti porta a porta; l’installazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale; la manutenzione straordinaria delle scuole, oltre un milione di euro nel biennio 21/22, che hanno interessato, nel solo 2022, cinque plessi in cinque diverse frazioni; 2,8 milioni di euro assegnati dal PNRR per la costruzione di un nuovo asilo nido di sessanta posti; l’accordo per la realizzazione da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest della casa di comunità con 450.000 euro del PNRR; la realizzazione di vari progetti di digitalizzazione del comune fatti e altri da mettere in campo con i finanziati ottenuti dal PNRR, ad oggi; per 300.000 euro.

Dalle dimissioni del loro precedente assessore risalenti al settembre 2021; “Collesalvetti Civica” rifiuta la nomina di un nuovo assessore chiamato a condividere in giunta le scelte e le difficoltà che i risultati citati e molti altri ottenuti hanno comportato.

Quando fai parte di una maggioranza non puoi criticare e basta ma devi gestire la cosa pubblica con i problemi burocratici e le difficoltà di bilancio, soprattutto di partita corrente e, specialmente, in un momento delicato come quello che il nostro Paese e, anche il nostro territorio sta vivendo.

L’esempio più semplice è quello relativo alle spese per le utenze di luce e gas che, nel corso del 2023, raddoppieranno per ulteriori 500.000 euro.

Una cosa è la propaganda, una cosa l’azione amministrativa, sicuramente la più difficile ma è quella che porta ai risultati concreti”.

