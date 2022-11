Home

9 Novembre 2022

Asia Usb incontra Casalp, “Preoccupati per alcune risposte ricevute”

Livorno 9 novembre 2022 – Asia Usb incontra Casalp, “Preoccupati per alcune risposte ricevute”

Asia Usb Livorno ha manifestato davanti alla sede di Casalp per la situazione delle case popoloari. Alloggi sfitti e non assegnati, appartamenti in condizioni fatiscenti e occupazioni; sono queste alcune delle problematiche sollevate dal sindacato

Una rappresentanza è stata ricevuta dal presidente di Casalp ma il rappresentante del sindacato tra le varie dichiarazioni rilasciate si è mostrato preoccupato per alcune risposte ricevute. (Vedi video al termine dell’articolo)

La preoccupazione riguarda la situazione finanziaria per l’edilizia popolare. “I finanziamenti da parte del Comune e della Regione sono terminati e se non arrivano finanziamenti da parte dello Stato, saranno problemi.

Tra un mese – continua il rappresentante di Asia – avremo un nuovo incontro dove verremo aggiornati per quanto riguarda la situazione della Chiccaia; le costruzioni in Corea e al mercato ortofrutticolo.

Verremo anche aggiornati sulla lista dei 55 alloggi che abbiamo trovato nei blocchi della Guglia chiusi da anni. Un esempio un alloggio con la porta chiusa da un manico di scopa e fil di ferro dove vi abitava una anziano deceduto una decina di anni fa ma al quale Casalp continua a mandargli lettere (L’ultima ad ottobre)”

