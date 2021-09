Home

14 Settembre 2021

Livorno 14 settembre 2021 – Asilo “l’isola che non c’e”, eseguite stamani le perizie sul tetto crollato

A seguito del crollo del soffitto dell’asilo avvenuto il 12 maggio scorso, si sono svolte nella mattinata odierna le operazioni di natura peritale operate dal personale dei Vigili del Fuoco, in sinergia con i periti tecnici della procura presso L’asilo privato “l’isola che non c’e” in Via Michon a Livorno

