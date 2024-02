Assegno Unico Universale 2024. Tutti gli importi, le tabelle Isee

Home

22 Febbraio 2024

Il 2024 porterà con sé un significativo aumento dell’Assegno Unico Universale (Auu), in linea con l’adeguamento alle soglie Isee e all’inflazione dell’anno precedente. Questo incremento, basato sul tasso di rivalutazione definitivo, dovrebbe essere ufficializzato dall’Istat nelle prossime settimane, con l’Inps che procederà al ricalcolo e al pagamento degli arretrati a partire da febbraio 2024.

Secondo stime preliminari dell’Istat, l’inflazione del 5,7% supera leggermente il tasso provvisorio del 5,4% utilizzato per le pensioni. Questa notizia è particolarmente positiva per le famiglie, poiché l’aumento dell’Auu contribuirà a compensare, seppur parzialmente, l’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione.

L’adeguamento riguarderà l’importo base, che ha già raggiunto la soglia di 200 euro grazie a un incremento di circa 25 euro in soli due anni, così come le maggiorazioni e le soglie Isee. I nuovi valori dell’Auu, in vigore dal gennaio 2024 e previsti per essere pagati il prossimo mese, anticipano un rinnovo sostanziale.

La rivalutazione influenzerà diverse componenti, comprese le soglie Isee, portando ad un aumento della soglia per l’importo massimo. Questo significa che, a parità di valore Isee tra il 2023 e il 2024, l’importo spettante sarà comunque più elevato. La soglia per l’importo massimo, ad esempio, dovrebbe salire da circa 16.215 euro a circa 17.140 euro grazie al tasso di rivalutazione del 5,7%.

Questo adeguamento beneficerà le famiglie con Isee più elevato, consentendo loro di percepire un importo più significativo dell’Assegno Unico Universale, e rappresenta un passo importante per affrontare l’impatto dell’inflazione sulle necessità quotidiane.

ECCO LE TABELLE CON TUTTI GLI IMPORTI ISEE

Se hai bisogno di fare un confronto con le tabelle dell’Assegno Unico Universale dell’anno 2023, clicca qui

