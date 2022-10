Home

Astri di Andrea – Angeli e astrologia, Mikael l’angelo del Sole

9 Ottobre 2022

9 ottobre 2022 – RUBRICA – Astri di Andrea – Angeli e astrologia

Dicevamo che i pianeti sono gli angeli, ovvero i messaggeri, dell’energia zodiacale.

Ogni pianeta ha il suo angelo (chiamato arcangelo) ma anche la sua parte ombra che, usata in modo non corretto, può creare grossi problemi.

Gli arcangeli non si invocano ma si attende pazientemente e con fiducia la loro venuta.

L’angelo ( o arcangelo) del Sole è Mikael ( Michele in italiano) che secondo la Bibbia è a capo delle milizie celesti.

Mikael rappresenta la volontà superiore che supera ogni difficoltà e sconfigge ogni nemico.

Questo messaggero ci aiuta e protegge nei casi più difficili sia di natura materiale che dovuti alle cattive intenzioni altrui. Può essere di aiuto anche in situazioni depressive ma solo se decidiamo di abbracciare una visione più grande della vita superando l’egoismo.

Il colore di Mikael è l’arancione, il metallo è l’oro e la sua gemma l’ambra.

L’angelo caduto o demone del Sole ha un nome che è meglio non pronunciare. S. è l’avversario sconfitto da Michele e che non abita più nei cieli ma è relegato sulla Terra e nelle profondità degli abissi.

Solo le persone in cammino spirituale possono lavorare con questa energia potente che, usata nel modo giusto, può aiutarci a fare enormi progressi spirituali.

In un testo apocrifo si racconta che alla morte di Mosè gli angeli chiesero aiuto ai demoni per tirare su da terra il suo corpo troppo pesante per loro.

In cambio promisero di non maledire il loro nome per un giorno.

I demoni accettarono la richiesta e gli angeli riuscirono a portare il corpo in paradiso.

Lavorare sulle energie di S. senza un lungo cammino spirituale può portare a forme di orgoglio smisurato, cattiveria gratuita e di follia. Meglio evitare.

La prossima domenica, 16 ottobre, parleremo dell’angelo della Luna e del suo lato ombra.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it