29 Maggio 2022

RUBRICA – Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Gemelli e Cancro

Dopo Ariete e Toro oggi è il turno di Gemelli e Cancro.

I Gemelli sono un segno d’aria molto flessibile e curioso. Il loro grande nemico è la noia.

La vacanza deve perciò essere divertente e suscitare la curiosità. Non possono mancare giochi e attrazioni, una sala da ballo e … la connessione internet naturalmente.

La città è indubbiamente il luogo preferito per cui, anche se andate su un’isola, cercate il luogo più frequentato e che, anche se piccolo, sia attivo e pieno di novità.

I Gemelli amano vacanze brevi e ripetute nel tempo.

Evitate viaggi troppo lunghi e luoghi eccessivamente esotici.

L’ascendente Gemelli si ricarica all’aria aperta e in mezzo alla gente. Una città luminosa e ventilata è il clima ideale per il recupero fisico.

La Luna in Gemelli ha bisogno di stare in compagnia e di leggerezza. La vacanza con amici e sconosciuti è l’ideale per staccare dalla routine quotidiana e ricaricarsi a livello emotivo.

Il gioco ideale in vacanza? La caccia al tesoro rivisitata con le moderne tecnologie.

Il Cancro è un segno d’acqua molto sentimentale sempre alla ricerca del passato.

La vacanza ideale è in un luogo che conservi il ricordo di periodi passati. Parliamo di un passato prossimo, come la Belle Epoque o, al massimo il rinascimento.

Le piramidi lasciamole ai Capricorni!!

I Cancri amano luoghi ombrosi, meglio vicino all’acqua. Adorano cimiteri e altri luoghi della memoria, per cui la vacanza è preferibile in un luogo vicino alla famiglia di origine o che è sentito familiare dal punto di vista del sesto senso, di cui il Cancro è molto dotato.

Il Cancro adora i bambini per cui la vacanza in famiglia è una delle esperienze più belle.

L’ascendente Cancro ha bisogno di acqua dolce per rigenerarsi. Un luogo ombreggiato lungo un fiume o, ancora meglio, accanto alla sua sorgente sarà un’efficace ricarica per il corpo del cancerino, che tende ad accumulare stress e per il quale l’acqua dolce è una potente valvola di scarico.

La Luna in Cancro ha bisogno di protezione e rigenerazione sentimentale. Tutti i luoghi legati all’acqua che guarisce (santuari mariani e pagani) sono ideali per ricaricare l’energia emotiva della signora del cielo. Anche tutti i luoghi che ricordano la mamma e la casa d’origine sono adatti. Una vacanza durante la Luna piena sarebbe il tocco in più.

Domenica 5 giugno parleremo di Leone e Vergine.

Buona domenica a tutte e a tutti!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

