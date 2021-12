Home

Astri e Contrasti – Il regalo di Natale per i segni d’acqua e di terra

12 Dicembre 2021

Oggi parliamo dei segni d’acqua e di terra e del regalo di Natale adatto a loro.

I segni d’acqua sono sentimentali e vivono nel mondo dell’immaginazione e delle emozioni.

Il Natale li riporta alla loro infanzia per cui il regalo deve essere qualcosa di speciale che crei in loro un ricordo piacevole.

Il Cancro ama il passato più di tutti gli altri segni. Un oggetto retrò sarà quindi un regalo gradito, ma anche una cena a lume di candela e un bel gioiello d’argento fatto a mano.

Lo Scorpione ama le atmosfere forti. Tutto ciò che è gotico o “noir” è adatto all’ottavo segno. Un regalo originale può essere una visita guidata ad un castello o altro luogo infestato dai fantasmi o una cena con delitto.

I Pesci amano il buon cibo e la buona musica e un bel concerto in un locale con luci soffuse sarà molto apprezzato. La donazione ad un’associazione di volontariato è un regalo originale che farà breccia nel cuore tenero del dodicesimo segno, come anche un bel corso di meditazione e altre discipline dell’anima.

Le gemme preziose del Cancro sono la perla e la pietra di Luna che vanno ricaricate ogni mese nell’acqua alla luce della Luna piena.

Lo Scorpione ama l’ossidiana, gemma magica per eccellenza, e la tormalina, che lo protegge dalle negatività. Entrambe si ricaricano nell’acqua nelle notti di Luna nuova.

La gemma dei Pesci è l’ametista che favorisce la meditazione e la vita spirituale e che va ricaricata nell’acqua durante la notte.

I segni di terra sono concreti e vivono nel mondo dei sensi.

Amano i Natale come festa tradizionale ma non gradiscono gli eccessi e lo sfarzo per cui il regalo dovrà essere utile e semplice.

Il Toro è il più gaudente fra i segni di terra. Una cena in un ristorante rustico con musica dal vivo sarà un regalo molto gradito, ma anche un capo di vestiario sobrio e pratico.

La Vergine è complicata. Regalatele un libro giallo, un gioco complesso, un puzzle, qualcosa insomma che lo tenga occupato nel suo piccolo mondo.

Cosa regalare all’austero Capricorno? Una visita ad un museo, un week end in un monastero, un libro di storia o minerale o un minerale stesso e vedrete che anche il gelido segno invernale accennerà un sorriso compiaciuto.

Il Toro ama il verde, per cui lo smeraldo e l’olivina sono le sue gemme.

Anche la Vergine ama il verde ma di una tonalità meno brillante. Il turchese verde e la labradorite, pietra cangiante, sono adatte a questo segno mobile.

Il diamante, la pietra più dura e preziosa, è la pietra del Capricorno, duro e tagliente, ma solido e prezioso compagno di vita.

Ricaricate queste pietre nella terra, tranne il turchese che ha bisogno di acqua.

Seguite questi consigli e vedrete che farete centro!

Prossimo appuntamento domenica 19 dicembre. Parleremo della Luna piena e dei regali per i segni d’aria.

La rubrica Astri e Contrasti è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

